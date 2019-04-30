Екатеринбурге 9 мая выступят Олег Газманов и Трофим

Администрация Екатеринбурга опубликовала программу города на 9 мая: в нее вошли парад, торжественные ритуалы и акции, а также ряд концертов. Последние пройдут на улице Пушкина, Площади 1905 года и в Историческом сквере.

- Гала-концерт начнется в семь часов вечера. Площадкой выбрали Исторический сквер, а ведущими станут Сергей Безруков и Екатерина Климова, - передает корреспондент «КП»-Екатеринбург. – Петь будут, в том числе, Трофим и Олег Газманов. Закончится мероприятие в половину одиннадцатого вечера.

В документации госзакупок указано, что в программу входят не менее 35 номеров разных творческих жанров. По данным портала, на все мероприятия 9 мая потратили 19,5 миллионов рублей.

На той же площадке, но раньше – в 12 часов начнется концерт «Мы внуки твои, победа!» и продлится до пяти вечера. На улице Пушкина в полпервого дня стартует арт-проект «Бомонд» - «Споемте друзья», который завершится в семь. А на площади с четырех до восьми исполнят программу «Помним, гордимся, благодарим». По завершению гала-концерта над городским прудом запустят праздничный фейерверк.

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