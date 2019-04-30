2019-04-30T08:35:21+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь и ВИЗ готовятся ко Дню Победы

Визовских фронтовиков с ограниченными возможностями навестят на дому заводские волонтеры
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День Победы. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиДень Победы. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) подготовили праздничную программу к Дню Великой Победы – поздравление ветеранов, патриотические акции, спортивные турниры.

Накануне 9 Мая визовских фронтовиков с ограниченными возможностями навестят на дому заводские волонтеры, которые поздравят их с праздником и вручат им корпоративные подарки. 107 ветеранов и тружеников тыла получат от предприятий адресную материальную помощь.

Ветеран ВИЗ-Стали. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Ветеран ВИЗ-Стали. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

В свою очередь представители ветеранской организации предприятия проведут цикл патриотических мероприятий для подрастающего поколения – уроки мужества в школах и лицеях Екатеринбурга. Ветераны станут участниками Вахты Памяти на городских мемориалах, митинга возле Мемориала славы визовским воинам. Заслуженные заводчане побывают на торжественных городских мероприятиях, посетят театральные и музейные площадки, примут участие в корпоративном шахматном и теннисном турнирах.

Череду праздничных мероприятий продолжит акция «Георгиевская ленточка», организованная волонтерами. Затем состоится большая праздничная спартакиада, в рамках которой будут разыграны первенства в легкоатлетической эстафете, состязаниях по тяжелой атлетике, волейбольном турнире, настольном теннисе и шахматах. По традиции кульминацией спортивного праздника станет возложение гирлянды к стеле Героев, установленной на территории Верх-Исетского завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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