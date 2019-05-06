В Свердловской области загорелся магистральный газопровод «Газпрома»

В Свердловской области в окрестностях самого северного города региона Ивдель в 20-47 произошла разгерметизация магистрального газопровода Ямбург-Поволжье, который принадлежит компании «Газпром».

Вслед за аварией начался пожар, однако на снабжение потребителей это никак не повлияло, так как им газ подается по резервной линии.

- Авария произошла недалеко от поселка Пелым, это в 90 километрах от Ивделя. По моим данным, угрозы жизни и здоровью людей нет, - рассказал «Комсомолке», источник, знакомый с ситуацией.

В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России говорят, что пострадал газопровод диаметров 1400 миллиметров, из-за чего пришлось отключить участок с 1158 по 1181 километр (длиной 23 километра).

- 6 мая на 1161-м км газопровода «Ямбург — Поволжье» диаметром 1400 мм произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Ограничения подачи газа потребителям нет. Температура наружного воздуха — плюс 15 градусов, - сообщают в компании.

В ходе разгерметизации и возгорания никто из людей не пострадал. На место ЧП выехали аварийные бригады.