2019-05-06T17:12:16+03:00
Происшествия

«Я буду тебя убивать»: на Урале мужчина, вооружившись лопатой, ворвался в школу, чтобы расправиться директором

Пьяного злодея остановил ученик 10-го класса
Лев ИСТОМИН
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Елена Таниди - педагог с большим стажем, а также депутат местной Думы. Фото: личная страничка директора школы в соцсетиЕлена Таниди - педагог с большим стажем, а также депутат местной Думы. Фото: личная страничка директора школы в соцсети
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В предпраздничный понедельник, 6 мая, ученики вместе с преподавателями школы №18, что в поселке Белокаменное под Асбестом, вышли на традиционный субботник. В этот день в школе помимо уроков задумали прибрать территорию ко Дню Победы, а после – провести репетицию праздничного концерта.

Привычный ход событий нарушил визит 25-летнего мужчины. Очевидцы утверждают, что он в районе обеда явился в школу пьяным, хамил учителям и детям возле входа, а когда его попыталась вывести из здания школы гардеробщица – потребовал разговора с директором.

- Мы с ним столкнулись на крыльце, он спросил – «ты директор?». Я сказала, что не «ты», а «вы», и ответила в утвердительной форме. Потом он спросил, являюсь ли я депутатом и директором детского сада? И тут я тоже ответила утвердительно. После чего он выхватил у одного из учеников лопату, замахнулся ей и пошел на меня, - с ужасом вспоминает недавние события руководитель образовательного учреждения Елена Таниди.

Инцидент произошел на крыльце школы. Фото: официальный сайт образовательного учреждения

Инцидент произошел на крыльце школы. Фото: официальный сайт образовательного учреждения

В этот момент женщина поняла, что столкновения избежать не удастся, а отступать нельзя – он мог ударить в спину, либо покалечить кого-то из детей.

- Иди сюда, я буду тебя убивать сейчас, - прокричал пьяный молодой мужчина и ринулся вперед с лопатой.

В этот момент на помощь неожиданно пришел 10-классник Тимофей. Он мигом сориентировался в ситуации и выхватил лопату у нападавшего, а после в ультимативной форме потребовал от него уйти.

25-летний Павел, который только что едва не лишил человека жизни, поспешил ретироваться, однако вслед выкрикнул угрозы в адрес директора школы.

Мужчина снимает квартиру в соседнем поселке Малышева. Здесь о нем отзываются, как о дебошире и пьянице. По словам Елены Тиниди, супруга «гостя» работает в детском саду под ее руководством. Но конфликтов с ней никогда не возникало.

- Его жена – очень хороший человек, она просила не держать на него зла. Лично с ним мы не были знакомы до сегодняшнего дня, и я не знаю, зачем ему понадобилось меня убивать. Теперь этим эпизодом будет заниматься полиция, - говорит директор.

Елена Юрьевна не знает, за что на нее накинулся пьяный молодой человек. Фото: личная страничка директора школы в соцсети

Елена Юрьевна не знает, за что на нее накинулся пьяный молодой человек. Фото: личная страничка директора школы в соцсети

Вечером участковый уполномоченный намерен опросить всех участников конфликта, а во вторник Елена Таниди расскажет о ситуации следователям Асбеста. Сейчас мэр города уже в курсе ситуации, знают о ней и в управлении образования округа.

В областной полиции проверку проведут после поступления заявления от пострадавшей стороны. Пока же заявления о нападении не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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