«Покурили смесь, он – кричал»: в поселке под Первоуральском госпитализировали отравившихся школьниц и учителя с инсультом

В школе №15, которая находится в поселке Динас под Первоуральском, за день госпитализировали сразу трех человек. Двое из них – девятиклассницы, по словам других школьников, употребили «какую-то смесь», после чего и почувствовали себя плохо.

Одноклассники девочек предполагают, что они отравились «химкой» Фото: взято из сообщества «Инцидент-Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте»

– Такое курят некоторые ребята из параллельного класса. Они и поделились с Сашей Климовой и Марией Соломеиной (имена и фамилии изменены – прим. редактора), как мне потом сказали очевидцы, – рассказала «КП»-Екатеринбург одноклассница школьниц Наташа Овчинникова (имя и фамилия изменены – прим. редактора). – После второго урока они вышли с этим, то ли гашишем, то ли табаком, в общем, смесью, во двор и стали курить. Когда им стало плохо, они убежали в туалет. А после их забрала скорая.

По ее словам, раньше подростки курили обычные сигареты – как и некоторые другие дети в школе. Другие одноклассники девочек предполагают, что они отравились «химкой» – суррогатом марихуаны.

– Видимо, интерес к новым ощущениям взял верх, – добавила Наташа. – Маша – хорошая девочка, у нее есть парень. А Сашу плохо знаю. Кажется, она не очень хорошо учится, буйная.

Также пострадал учитель физкультуры. Правда, по совсем иной причине – у него произошел инсульт во время урока. По словам свидетелей, 50-летний мужчина начал кричать, прежде чем случился приступ.

Директор школы Юлия Кириллова отказалась комментировать ситуацию.