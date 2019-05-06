2019-05-06T12:32:43+03:00
Недвижимость

На днях в Екатеринбурге отключат тепло

Работы проведут за пару дней
Маргарита МАХОНИНА
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Первые опрессовки начнутся в конце маяПервые опрессовки начнутся в конце маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 7 мая в домах Екатеринбурга начнут отключать отопление. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города, подчеркнув, что соответствующее постановление уже подписал глава города.

– В настоящий момент температуру носителя автоматически снизили до минимальной: батареи практически холодные, – рассказал главный специалист Екатеринбургской теплосетевой компании Дмитрий Бурдаков. – После публикации постановления начнем отключать потребителей – сегодня вечером в некоторых локальных зонах и завтра с утра по всему городу. Отключение займет примерно сутки.

В ЕТК добавили, что горожане могли отказаться от теплоснабжения раньше.

– Если на общедомовом собрании 50% жителей заявляет, что в здании жарко и надо отключать подачу тепла, то желание нужно зафиксировать в протокол и направить в УК, - заключил Бурдаков.

В разговоре с «КП» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко пояснила, что следующие пару недель в городе будет стабильная теплая погода.

– Мы не ждем похолодания и, кроме того, наблюдаем температуру воздуха, превышающую норму. Норма для начала мая – плюс 8 градусов. Вчера было плюс 15, – подчеркнула Шепоренко.

Отметим, что первый этап опрессовок в 2019 году пройдет с 26 по 30 мая. По оценке ЕТК, подачу горячей воды ограничат в 70% Екатеринбурга, а также Березовском и Верхней Пышме. Второй этап – с 30 июня по 4 июля, а третий с 11 по 15 августа. Температуру горячей воды снизят до 40 градусов по Цельсию. График опрессовок на локальных объектах обещали озвучить позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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