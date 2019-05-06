2019-05-06T12:39:53+03:00
Трагедия в Шереметьеве

После трагедии в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, были задержаны несколько рейсов из Екатеринбурга в столицу

А один из рейсов авиакомпании «Аэрофлот» и вовсе был отменен
Данил СВЕЧКОВ
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К настоящему моменту в расписании рейсов аэропорта «Кольцово» задержек уже нет.К настоящему моменту в расписании рейсов аэропорта «Кольцово» задержек уже нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия, случившаяся в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево, где при посадке загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet, повлияла и на работу екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Так, были задержаны некоторые рейсы, направлявшиеся в столицу.

- Из-за регламента работы аэропорта Шереметьево сегодня были задержаны ряд рейсов в Москву, - сообщают в пресс-службе аэропорта «Кольцово». - Рейс SU-1409 отменен решением авиакомпании.

Во время пожара в Шереметьево погиб 41 человек. Самолет совершал экстренную посадку в аэропорту через несколько минут после взлета. Его баки были полны топлива. При приземлении судно задело хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего задняя часть самолета загорелась. Огонь уничтожил ее полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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