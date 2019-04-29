2019-04-29T11:50:02+03:00
Общество

Пошли на рекорд: за один день в уральской колонии сыграли десять свадеб

Сотрудникам учреждения пришлось искать просторное место, чтобы вместить всех молодоженов
Данил СВЕЧКОВ
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Молодожены по традиции обменялись кольцами. Фото: ГУФСИН по Свердловской областиМолодожены по традиции обменялись кольцами. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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Любви все возрасты покорны, а еще и все сроки отбывания наказания в местах лишения свободы. Доказали это накануне осужденные исправительной колонии №5, что под Нижним Тагилом. В один день там прошло сразу десять свадеб.

– Для одного дня это рекорд, – уверяют в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – Весна – время романтичное, как будто созданное для любви. Высокие заборы и колючая проволока не помеха для двух любящих сердец.

На один день заключенные сменили свои робы на праздничную одежду. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

На один день заключенные сменили свои робы на праздничную одежду. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Невесты были в белых свадебных платьях. А женихи на один день смогли сменить свои робы на пиджаки, белые рубашки и галстуки. Так как бракосочетаний в этот день было гораздо больше обычного, сотрудникам колонии и ЗАГСа пришлось искать просторную комнату, где смогли бы разместиться все молодожены со своими родственниками.

– Воспитательный отдел колонии подобрал для праздника помещение карантинного отделения, – объясняют в ГУФСИН. – Процессом бракосочетания руководили сотрудники ЗАГСа Тагилстроевского района города.

Закончилось бракосочетание торжественным чаепитием. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Закончилось бракосочетание торжественным чаепитием. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Все на свадьбе у заключенных было как и в любой другой подобной церемонии. И обязательный марш Мендельсона, и обмен кольцами и напутствия от родителей. В конце церемонии молодожёны получили свидетельства о браке.

– Все закончилась свадебной фотосессией, торжественными чаепитием и массой положительных эмоций, – говорят в ГУФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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