2019-04-29T11:14:37+03:00
Общество

«Комсомолка» запускает акцию «Письма с фронта»

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Письма героев мы опубликуем на страницах нашей газетыПисьма героев мы опубликуем на страницах нашей газетыФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
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В этом году мы отмечаем 74-летие Победы в Великой Отечественной войне. И как бы это грустно не звучало, но среди нас все меньше остается ветеранов, тех, кому мы должны говорить спасибо. Спасибо за нашу жизнь, за солнце над головой и мирное небо. Наверняка, у многих из нас сохранились дома письма с фронта и фотографии героев, которые ценой своей жизни защищали Родину.

«Комсомолка» начинает акцию «Письма с фронта». Присылайте или приносите свои истории, фото, копии писем с фронта к нам в редакцию с 29 апреля по 30 мая. Мы опубликуем их на страницах газеты, а также прочитаем их в эфире радио «Комсомольская правда - Екатеринбург» на [92,3] FM. Давайте общими усилиями еще раз расскажем о наших близких - героях и защитниках, и оставим память о них на страницах «Комсомольской правды».

Ждем Ваших писем по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 52, офис 302, по электронной почте kp.ekb@phkp.ru, а также в личных сообщениях на наших страничках в соцсетях: ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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