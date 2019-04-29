«Учительница отвлекала детей песнями»: автобус с третьеклассниками 10 часов простоял на заснеженном Серовском тракте

В Свердловскую область вновь вернулась зима. Сказать, что это стало неожиданностью нельзя - за сутки спасатели разослали предупреждения о непогоде. Тем не менее, избежать проблем, как всегда, не удалось.

Метель в считанные часы замела дороги настолько, что сотрудники ГИБДД даже временно запретили междугородние пассажирские рейсы.

Самая сложная ситуация сложилась на Серовском тракте. Если со стороны Екатеринбурга машины, хоть и черепашьим ходом, но ехали, то в направлении уральской столицы образовался многокилометровый затор.

Водители простаивали часами, у многих кончился бензин, кто-то попал в аварию. Не повезло и третьеклассникам из Березовского. Рано утром они отправились на экскурсию в Невьянск, а когда возвращались около 14:00, попали в снежную ловушку.

- Дети наши выехали в 6:00 утра и покушали только на экскурсии, которая проходила на улице, один раз. Они вымотались ещё и такой кошмар на дороге, - написала мама одного из детей в соцсетях. - Спасибо нашей любимой учительнице, которая напевала песни с нашими детками и устроила дискотеку прямо в автобусе.

Поздним вечером, когда дети просидели в автобусе уже несколько часов, на помощь к ним выехали машины поисково-спасательного отряда "Прорыв". Добровольцы привезли термосы с горячим чаем и перекус. До дома школьники добрались только после полуночи.