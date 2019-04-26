Эксперты МТС выяснили, какие смартфоны покупают жители УрФО

Рынок смартфонов в регионах УрФО продолжает увеличиваться четвертый год подряд. В первом квартале 2019 года жители Урала купили на четверть больше смартфонов, чем в аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего непродовольственного ритейлера в России – розничной сети МТС, проанализировав потребительское поведение покупателей.

Уральцы сокращают расходы на крупные покупки в январе и первой половине февраля – после затратных новогодних каникул. Вновь они устремляются в магазины, уже готовясь к гендерным праздникам, поэтому на рынке гаджетов тренды первого квартала отличаются от последующих периодов и агрегированных данных за год.

Самые дорогие телефоны покупают на Ямале и в Тюмени. Рост продаж премиум-смартфонов в этих регионах превысил 56%, а самым желанным устройством является Apple iPhone X 64Gb. Лидер продаж в Свердловской, Челябинской областях и ХМАО – смартфон Honor 8X LTE Dual sim компании Huawei. 46% смартфонов, купленных в салонах МТС в Екатеринбурге и Свердловской области, носили бренд Huawei. Предпочтение смартфонам от Samsung отдали 29% свердловчан, поклонники продукции Apple приобрели 12% всех гаджетов. Недорогие телефоны стали покупать чаще.

Недорогие телефоны стали покупать чаще. Впервые за долгое время начал расти сегмент бюджетных смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тысяч рублей. Доступные гаджеты продолжают эволюционировать благодаря технической гонке вендоров. Четыре из пяти продаваемых смартфонов – с безрамочными экранами, а в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч начали появляться тройные камеры с широкоугольной оптикой и дисплеи со встроенным датчиком отпечатков пальцев. В прошлом году такие функции были доступны только в устройствах дороже 50 тысяч рублей.

Жители УрФО начали покупать больше дорогих гаджетов в рассрочку. Продажи в кредит и с рассрочкой платежей выросли почти на 13%. Наиболее активно такой возможностью пользовались в первом квартале жители Свердловской области.

Продажи телефонов нижнего ценового сегмента упали на 25%. В абсолютных значениях это минимум за последние пять лет. Кнопочные телефоны и фичефоны становятся нишевым решением для узкого круга людей, их заменяют современные недорогие смартфоны, способные дать пользователю доступ к необходимым цифровым решениям. МТС, как оператор связи и провайдер цифровых услуг, стремится сделать новые гаджеты доступнее для клиентов. С помощью специальных предложений по рассрочке и подписке максимально широкий круг абонентов сможет познакомиться с экосистемой сервисов МТС: телевизионными услугами, телемедициной, удобными приложениями для развлечений и прослушивания музыки.

Рынок смартфонов в регионах УрФО продолжает увеличиваться четвертый год подрядФото: Алексей БУЛАТОВ

Российский рынок смартфонов в первом квартале 2019 года

По оценке аналитиков МТС, по результатам первого квартала 2019 года объем рынка телефонов достиг 6,5 миллионов аппаратов, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В денежном выражении рынок вырос на 11% до 106 миллиардов рублей.

Средняя стоимость смартфонов в России по итогам трех месяцев 2019 года составляет 16 100 рублей. Самую большую динамику в натуральном выражении показала категория от 20 до 30 тысяч рублей, которая увеличилась в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года на 45%. Лидерами продаж в данном сегменте стали Honor 10, Samsung Galaxy A7 и Samsung Galaxy A8. На 33% за тот же период в натуральном выражении выросли продажи дорогих гаджетов стоимостью свыше 40 тысяч рублей. В данном сегменте клиенты чаще других покупали iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Первое место российского рынка по количеству проданных гаджетов за три месяца 2019 года заняли смартфоны Huawei/Honor. На втором месте Samsung, на третьем — Apple. Эти три бренда остаются ключевыми для покупателей, с общей долей порядка 70% от всех проданных устройств. В денежном выражении лидируют Apple, за ними следуют Huawei/Honor и Samsung.

Продажи смартфонов в Розничной сети МТС в первом квартале 2019 года

Темпы роста продаж в розничной сети МТС по итогам первого квартала 2019 года оказались значительно выше рынка: продажи смартфонов увеличились на 20% в натуральном выражении и на 26% в денежном.

Наибольшим спросом у клиентов МТС в первом квартале текущего года пользовались устройства в сегменте от 10 до 20 тысяч рублей — на них приходится почти половина от всех продаж смартфонов. Лидером этой категории стали смартфоны Honor 8X, Honor 7C и Honor 8C. Самыми продаваемыми моделями в натуральном выражении стали Honor 7A, Honor 8X и Samsung Galaxy J3. В денежном выражении лидируют Honor 8X, Apple iPhone X и Samsung Galaxy A7.