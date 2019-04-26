Десять правил здорового отдыха от санатория «Карагайский бор»

Уральский санаторий «Карагайский бор» ежегодно принимает около 6000 гостей. 25-летний опыт оздоровления и расслабления специалисты санатория сочетают с передовыми технологиями в области медицины и красоты. «Комсомольская правда» совместно с «Карагайским бором» подготовила правила, которые гарантируют нашим читателям качественный и здоровый отдых на майские праздники и совсем скорое лето.

1. Уезжайте подальше от крупных городов

Удаленное расположение от индустриального шума, загрязнений и суеты – одно из главных правил хорошего отдыха. «Карагайский бор» находится за 100 километров от крупных городов и окружен хвойным лесом, протяженностью в 10 километров, поэтому в его окрестностях такой чистый воздух и полезная минеральная вода.

2. Прежде всего, позаботьтесь о здоровье

Санаторий предлагает гостям аппаратные процедуры, минеральные воды, грязелечение, лечебные ванны, фито-процедуры, сбалансированное диетическое питание и распорядок дня, нацеленный на восстановление здорового сна. Можно выбрать один из 10 профилей лечения, в зависимости от состояния здоровья или рекомендаций лечащего врача.

Прежде всего, позаботьтесь о здоровье. Фото: предоставлено санаторием "Карагайский бор"

3. Разместитесь с комфортом

В «Карагайском бору» три спальных комплекса, в которых можно выбрать разные типы номеров: стандартные, улучшенные или повышенной комфортности, однокомнатные или двухкомнатные, на одно, два или три места – все на ваш выбор. Во всех комнатах кроме базовой мебели (кровать, тумбы, стол и шкаф для хранения вещей) обязательно есть холодильник, посуда для гостей, телевизор, Wi-Fi и выход на балконы с видами на хвойный лес.

Разместитесь с комфортом. Фото: предоставлено санаторием "Карагайский бор"

4. Организуйте себе правильное питание

Во время отдыха не хочется считать углеводы и калории, но для восстановления организма необходимо сбалансированное питание. В санатории для гостей продуманы две системы на выбор: стандартное диетическое питание или шведский стол, в рацион входят все необходимые продукты: мясо, рыба, молочные продукты, фрукты и овощи. Особенная часть диеты «Карагайского бора» – собственная минеральная вода, которая добывается в окрестных источниках. В 2018 году она была признана лучшей в Челябинской области и получила золотую медаль.

Организуйте себе правильное питание. Фото: предоставлено санаторием "Карагайский бор"

5. Настройтесь на очищение и преображение

«Карагайский бор» гордится своей wellness-программой и SPA-процедурами. Сбалансированное питание, лекарственные травы Башкирии и Алтая, массажные процедуры и сеансы в дубовых бочках позволяют прийти в тонус и выработать антистрессовый иммунитет. SPA-программы дополнительно способствуют омоложению, расслаблению и моделированию контуров тела.

Настройтесь на очищение и преображение. Фото: предоставлено санаторием "Карагайский бор"

6. Продолжайте тренировки во время отдыха

Или начните ходить на йогу, в тренажерный зал, в бассейн, как давно мечтали. Весна и лето – самое время для здоровых начинаний. «Карагайский бор» предлагает своим гостям любые активные занятия по душе, а специалисты санатория помогут выбрать правильный уровень нагрузки.

Продолжайте тренировки во время отдыха. Фото: предоставлено санаторием "Карагайский бор"

7. Помните про водные и термальные процедуры

На территории лечебного комплекса есть бассейн, сауна, турецкий хамам, русская и финская бани. Занятия в бассейне помогают решить проблемы с позвоночником, снижают артериальное давление, а умеренное посещение бани или сауны полезно для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы.

Помните про водные и термальные процедуры. Фото: предоставлено санаторием "Карагайский бор"

8. Отдыхайте всей семьей

Семейный отдых с детьми станет легким и запоминающимся, если для малышей продуманы развлечения, а для родителей – свободное время. В санатории «Карагайский бор» есть бесплатная детская комната и развлекательные программы с аниматорами. Пока непоседы развлекаются, родители могут сходить на пляж, в сауну или на SPA-процедуры. И не забывайте про новые впечатления: выбирайтесь семьей на пешие и автобусные экскурсии в соседние города, возьмите в прокате при санатории велосипеды, самокаты или ролики, сходите в музей или устройте в мангальной зоне пикник.

Отдыхайте всей семьей. Фото: предоставлено санаторием "Карагайский бор"

9. Ищите выгодные предложения

На майские праздники и начало лета «Карагайский бор» приготовил для гостей акции и скидки:

- до 15 мая 2019 санаторий предоставляет скидку 10% при раннем бронировании путевки;

- до 31 мая 2019 продолжается сказочная акция, которая началась еще в новогодние праздники: путевки от 3 до 7 дней можно взять со скидкой;

- а до 8 июня 2019 года действует акция «Мать и дитя»: мамы оплачивают отдых для себя, а ребенок до 6 лет будет отдыхать с ними бесплатно.

10. Следите за акциями и специальными предложениями

Сейчас за скидками удобно следить в социальных сетях, поэтому «Карагайский бор» активно ведет группу Вконтакте, где можно посмотреть все актуальные предложения и новости. Также всю подробную информацию о стоимости путевок, вариантах размещения и специальных предложениях можно узнать на сайте или по телефонам: 8 (351-43) 23-701; 8 (351-43) 23-703; 8 (919) 111-51-91; 8 (800) 555-71-05