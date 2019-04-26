2019-04-26T08:52:35+03:00
Происшествия

В Первоуральске 16-летнего подростка придавило бетонной плитой в здании заброшенной школы

С многочисленными травмами ребенка доставили в больницу и в срочном порядке прооперировали
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Первоуральске врачи городской больницы чуть ли не по частям собирают 16-летнего подростка. На юношу обрушилась бетонная плита заброшенного здания школы-интерната.

Страшно представить, чем бы могла закончиться эта история, если бы не случайный очевидец, который позвонил по телефону «101». На место происшествия тут же выехали спасатели, медики и полиция. Ребенка пришлось буквально откапывать из-под завалов.

Фото: "Инцидент Первоуральск"

Фото: "Инцидент Первоуральск"

- В условиях опасности дальнейшего обрушения ветхих конструкций кровли с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента подростка извлекли из-под балки и передали медикам. Помощь подростку и его родителям также оказывают психологи, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Юноша получил множественные травмы, особенно сильно пострадала нижняя часть тела. Друзья мальчика рассказали, что у него сломан таз, поврежден мочевой пузырь и травма лодыжки. Почти сразу после госпитализации подростка в срочном порядке прооперировали.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, здание бывшей школы-интерната вот-вот должны снести. Но демонтаж сильно затягивают бюрократические проволочки и оформление многочисленных бумаг.

С 2008 года здание было в собственности области, поэтому и у местных властей просто-напросто были связаны руки. Только в этом году мэрии наконец удалось перевести полуразрушенное строение в муниципальную собственность.

Фото: пресс-служба Администрации Первоуральска

Фото: пресс-служба Администрации Первоуральска

- Администрация Первоуральска неоднократно предпринимала все необходимые меры, чтобы ограничить доступ к зданию и обезопасить жителей - окна на первом этаже заколочены, на входной группе установлена решетка. Развешаны объявления, запрещающие вход. Однако асоциальные личности постоянно ломали ограждения, - говорят в мэрии. - На днях состоялось совещание по выделению средств и согласованию проекта сноса здания.

Также местные власти заверили, что окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его родителям. Тем временем следователи начали доследственную проверку.

Фото: "Инцидент Первоуральск"

Фото: "Инцидент Первоуральск"

- Ведется поиск возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего подростка, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Также устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности нахождения граждан на объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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