2019-04-28T19:59:43+03:00
Общество

Во главе с губернатором и полпредом президента: в Екатеринбурге прошел крестный ход к месту строительства храма Святой Екатерины

По прибытию на Октябрьскую площадь православных угостили огромным куличом
Олег Галимов
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В шествии приняли участие сотни православныхВ шествии приняли участие сотни православныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пасху в Екатеринбурге прошел крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Октябрьской площади, где к 2023 году планируют построить храм Святой Екатерины. Молитвенное шествие началось с Пасхальной вечерни, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Камышловский Мефодий и епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

Митрополит Кирилл выходит из Свято-Троицкого собора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Кирилл выходит из Свято-Троицкого собораФото: Алексей БУЛАТОВ

В молитвенном шествии приняли первые лица региона – губернатор Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Николаевич Цуканов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. У храма состялась встреча Благодатного огня, привезенного со Святой Земли делегацией Екатеринбургской епархии.

Ради шествия в центре города перекрывали движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ради шествия в центре города перекрывали движениеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Первыми в колонне крестного хода движется отряд православных палестинских скаутов с волынками и барабанами, которые уже в третий раз прибыли в уральскую столицу, чтобы задать праздничный тон многотысячному шествию. Такая радиция сопровождать праздники музыкальными отрядами православных существует живет на Святой Земле. Гости из Палестины участвуют в Пасхальном крестном ходе в Екатеринбурге с 2017 года, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городской епархии.

Палестинские скауты уже привыкли к суровой уральской весне. Они выступают в Екатеринбурге третий год подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Палестинские скауты уже привыкли к суровой уральской весне. Они выступают в Екатеринбурге третий год подрядФото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на сильный снегопад, сотни православных сопровождали колонну до площади у Театра драмы. По прибытию к месту будущего строительства собора святой Екатерины прошло освящение самого большого в мире Пасхального кулича весом в три с лишним тонны. Попробовать гигантский кулич смог любой желающий.

Митрополит читает молитву на месте строительства храма Святой Екатерины

Митрополит читает молитву на месте строительства храма Святой Екатерины

После этого началась раздача Благодатного огня и праздничный концерт.

Кулич весом в три тонны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кулич весом в три тонныФото: Алексей БУЛАТОВ

Попробовать огромный кулич смогли все без исключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попробовать огромный кулич смогли все без исключенияФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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