Во главе с губернатором и полпредом президента: в Екатеринбурге прошел крестный ход к месту строительства храма Святой Екатерины

В Пасху в Екатеринбурге прошел крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Октябрьской площади, где к 2023 году планируют построить храм Святой Екатерины. Молитвенное шествие началось с Пасхальной вечерни, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Камышловский Мефодий и епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений.

Митрополит Кирилл выходит из Свято-Троицкого собораФото: Алексей БУЛАТОВ

В молитвенном шествии приняли первые лица региона – губернатор Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Николаевич Цуканов и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. У храма состялась встреча Благодатного огня, привезенного со Святой Земли делегацией Екатеринбургской епархии.

Ради шествия в центре города перекрывали движениеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Первыми в колонне крестного хода движется отряд православных палестинских скаутов с волынками и барабанами, которые уже в третий раз прибыли в уральскую столицу, чтобы задать праздничный тон многотысячному шествию. Такая радиция сопровождать праздники музыкальными отрядами православных существует живет на Святой Земле. Гости из Палестины участвуют в Пасхальном крестном ходе в Екатеринбурге с 2017 года, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городской епархии.

Палестинские скауты уже привыкли к суровой уральской весне. Они выступают в Екатеринбурге третий год подрядФото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр ВысокинскийФото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на сильный снегопад, сотни православных сопровождали колонну до площади у Театра драмы. По прибытию к месту будущего строительства собора святой Екатерины прошло освящение самого большого в мире Пасхального кулича весом в три с лишним тонны. Попробовать гигантский кулич смог любой желающий.

Митрополит читает молитву на месте строительства храма Святой Екатерины

После этого началась раздача Благодатного огня и праздничный концерт.

Кулич весом в три тонныФото: Алексей БУЛАТОВ