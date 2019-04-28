2019-04-28T19:59:43+03:00
Спорт

Треть матча играли в меньшинстве: «Урал» с разгромным счетом уступил на выезде «Уфе»

Команда из Екатеринбурга снова оказалась в шаге от зоны стыковых матчей
Олег Галимов
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Это самое крупное поражение, которое «Урал» потерпел в матче с «Уфой» в современной истории. Фото: пресс-служба ФК «УралЭто самое крупное поражение, которое «Урал» потерпел в матче с «Уфой» в современной истории. Фото: пресс-служба ФК «Урал
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Футбольный клуб «Урал» на выезде потерпел разгром от главной команды Башкортостана – «Уфы». Подопечные Дмитрия Парфенова открыли счет благодаря быстрому голу Эрика Бикфалви, но пропустили от хозяев поля четыре мяча.

На перерыв команды уходили с ничейным счетом на табло – 1:1. У «Уфы» отличился Андреас Вомбергар. А вот с какими мыслями на вторую половину игры выходили «шмели» непонятно, наверное, даже им самим.

На 51-й минуте Ароян сбил в своей штрафной Сысуева, и судья сразу же указал на точку. Исполнять пенальти отправился Ондржей Ванек, который хладнокровно направил мяч в правую от голкипера Годзюра "девятку".

Поддержать «Урал» в Уфе приехало полсотни фанатов. Фото: пресс-служба ФК «Урал

Поддержать «Урал» в Уфе приехало полсотни фанатов. Фото: пресс-служба ФК «Урал

Не прошло десяти минут как досрочно отдыхать отправился центральный защитник «Урала» Сергей Брызгалов. Судья немедля показал красную карточку за фол последней надежды. Парфенов отрегаировал ожидаемо: вместо нападающего Панюкова на поле вышел защитник Поляков.

Под занавес встречи было видно, насколько тяжело екатеринбуржцам в меньшинстве держать оборону. Третий гол «Уфы» пришел после вбрасывания аута: Дмитрий Живоглядов бросил мяч в штрафную прямиком из-за боковой линии, после чего тот отскочил от газона, а форвард Сильвестр Игбун головой точно пробил под перекладину.

Перед самым финальным свистком все тот же Игбун оформил дубль и установил окончательный счет – 4:1.

До конца этого тура «Урал» завис на 10 месте в чемпионате, но его может обойти казанский «Рубин». Отрыв от зоны стыковых матчей за четыре игры до конца сезона теперь составляет всего шесть очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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