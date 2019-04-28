Алексей Ягудин об уральском фигуристе Максиме Ковтуне: «Молодец, что не стал сидеть на балансе налогоплательщиков»

В субботу Екатеринбург посетил легендарный фигурист Алексей Ягудин – олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы. А по совместительству любящий муж, отец двух очаровательных дочек, актер, телеведущий и даже мотивационный тренер. Уже несколько лет Алексей участвует в ледовом шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», с которым в рамках гастролей он и приехал в уральскую столицу. В перерыве между напряженными тренировками королю льда всё же удалось отыскать несколько минут, чтоб пообщаться с журналистами «КП-Екатеринбург».

ПОСЛЕ СПЕКТАЛЯ ОТ АДРЕНАЛИНА ТРЯСУТСЯ РУКИ

- Сегодня мы видим вас не только на льду, но и в многочисленных шоу в качестве ведущего, и в фильмах, и даже на сцене театра. Что для вас всё же интереснее и важнее?

- Самое важное для меня сейчас - быть дома с семьей и наблюдать, как две мои дочки растут и как две сучки-собаки грызут дорогую обувь моей жены, что заставляет меня двигаться дальше - работать больше. Еще пятнадцать лет назад были и туры, и показательные выступления, и планы на будущее. Но к 39 годам ты понимаешь, что действительно является основой этой жизни. Больше ценишь те, порой, редкие вечера, когда можешь собраться всей семьей.

Сейчас Ягудин выступает в шоу Ильи АвербухаФото: Алексей БУЛАТОВ

- И всё же много времени вам приходится проводить на работе. Понятное дело, нужно кормить семью. Вам каждое дело приносить удовольствие или что-то всё же ближе?

- Что ближе? А все, что связано с игрой. Если посмотреть мой Instagram, я не могу сухие видео выставлять. Я всегда пытаюсь с юмором подойти. Не могу без него жить. Пусть мне даже напишут, что я придурок, как в случае с видео, где я изображаю собаку. Мне нужно играть.

- Сейчас вы как раз играете в постановках «Сюрприз для любимого», участвовали в спектаклях «Паника, или Мужчины на грани нервного срыва» и «Истории похождений». По сути, пробуете себя в новой роли – из спортсмена переквалифицировались в актера. И каково это?

- Театр занимает огромное количество времени, он высушивает мозг. На льду-то я один. Ну, упал, расстроился, но партера нет и некого подвести. В случае с парным катанием всё сложнее – падает один, а проигрываете вы вместе. То же самое и в театре. На сцене требуется сильная концентрация, потому что не хочешь подвести команду. И это не свойственная мне работа, не мышечная память, а голова. Голова каждую секунду. Если на ледовом шоу мы откатали, встали и поехали, то после спектакля я сижу и долго не могу отойти – у меня руки трясутся от адреналина. Это нереально классное ощущение, когда спектакль хорошо отыгран! Но он высушивает. Гораздо проще, несмотря на то, что на одной ноге уже почти остался, кататься на льду. Но хочется же развития. Я никогда не остановлюсь. Никогда не осяду дома. Мне нужно двигаться.

НИКОМУ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НЕ НРАВИТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА

- Вы встали на лед в четыре года и по сей день выступаете в ледовых шоу. Стойкости вам не занимать. Какой совет вы могли бы дать совсем юным фигуристам, которым надоедают каждодневные тренировки, и, в итоге, они решают бросить спорт?

- Понятно, сейчас страна поменялась – уже нет такого давления со стороны родителей. Но я как родитель уверен, что если ты не вникаешь в жизнь своих детей и не заставляешь их заниматься, их судьбы будут потеряны и загублены. Раньше нас не спрашивали, нравится ли тебе это или нет. Просто тупо заставляли. Сейчас я иду по той же схеме. Но я же знаю по своим дочкам. Что им нравится? Капаться в интернете и играть в игрушки. Каждый день делать серьезные упражнения никому не понравится. Поэтому мы выбрали физкультуру. А без спорта я картины не представляю. Никогда такого в моей семьей не будет!

Ягудин одним из первых поддержал Ковтуна в трудную минутуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Какие всё же секреты успеха вы можете назвать? Вы кумир миллионов, поэтому любые спортсмены, не только фигуристы, могут взять их себе на заметку.

- В спорте редко бывает, чтобы человек пришел и ему сразу все понравилось. Нужно его заставлять, нужна система, дисциплина и жесткость. Во-первых, важно желание, чтоб не превратиться в героя Сергея Светлакова, который сидит у телевизора, трет себе пузико и пьет пиво. Во-вторых, простой человеческий труд. Правильно говорят, что без труда не выловишь и рыбку из пруда. И, в-третьих, нужно быть постоянно позитивно настроенным. И всё получится.

ПОГАС ОГОНЕК ПОД НАЗВАНИЕМ « МАКСИМ КОВТУН»

- В наши дни карьера фигуристов развивается очень быстро. В 18 лет они олимпийские чемпионы, а чуть перевалит за двадцать – и уже покидают спорт. Алексей, как вы считаете, решение Максима Ковтуна уйти из спорта было правильным? Ему же всего 23 года, казалось бы, мог еще многое успеть.

- Я сразу вспоминаю высказывание Антона Сихарулидзе (прим.ред. – фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, серебряный призёр Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной). Он часто говорил: «Ребят, не бойтесь закончить спорт, чтобы попробовать себя в других направлениях. Чем быстрее уйдете оттуда, тем быстрее у вас появится возможность развиваться где-то в другом месте. Есть очень много спортсменов, которые тянут до последнего. Сколько я катался в свое время вместе с Алексеем Урмановым, и всё еще при нас были Олег Татауров (прим. ред. - серебряный и бронзовый призер Международного Гран-при, вышел на пенсию в 1998 году) и Руслан Новосельцев (прим. ред. – чемпион зимней Универсиады 1997 года, вышел на пенсию в 1998 году). Вы даже таких не знаете. У них, извиняюсь, уже яйца седые, а они всё думают: «Вот-вот-вот».

- А как бы вы описали карьеру молодого фигуриста? Вроде бы и сложнейшие элементы выполнял, занимая призовые места, а порой оказывался в середине турнирной таблицы…

- Максим Ковтун – человек талантливый, но он не умеет соревноваться. И в последние годы мы это всё увидели. Я бывал на тренировках Ковтуна – он всё прыгает. Соревнования вы хоть раз видели, кроме Чемпионатов России? Нет. И это, к сожалению, касается и других фигуристов. К примеру, Михаила Коляды (прим. ред. – 24-летний фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании). Я не говорю, что сейчас нужно всем поголовно заканчивать. Ковтун принял свое решение, мы должны его за это только уважать. И самое главное – сказать огромное спасибо за те медали Чемпионатов Европы, которые он все-таки привез нашей стране.

Ягудин рассказал о своем отношении к Максиму Ковтуну и о том, что думает о завершении его карьерыФото: Алексей БУЛАТОВ

- На днях стало известно, что Максим вышел из состава национальной сборной, заявив о своем решении президенту Федерации фигурного катания на коньках России ФФККР Александру Георгиевичу Горшкову. Не поспешил ли?

- Хочется отдать ему должное за смелость – этим поступком Максим, грубо говоря, лишил себя зарплаты. В то время как очень многие до сих пор продолжают непонятно где существовать, но как бы в сборной. Вся страна уже знает, что это бред полный, но они всё еще получают зарплату. Значит, Максим просто понял, что нет у него прежнего запала. Всё, угас этот огонек. Молодец, что не стал тянуть и сидеть на балансе налогоплательщиков.