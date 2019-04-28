2019-04-28T12:28:05+03:00
Здоровье

В больнице Екатеринбурга с больного раком пенсионера взяли 50 тысяч за бесплатный протез, но не установили его

Родственники узнали об обмане главного врача лишь через полгода
Олег Галимов
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Василий Сапрунов скончался 26 апреля в реанимации. Фото: предоставлено родственниками умершегоВасилий Сапрунов скончался 26 апреля в реанимации. Фото: предоставлено родственниками умершего
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В городской больнице Невьянска скончался екатеринбуржец Василий Сапрунов. Еще в начале прошлого года ему поставили страшный диагноз – рак пищевода. Той же весной главный врач больницы № 14 Владимир Кухаркин областного центра посоветовал сыновьям купить эндопротез, благодаря которому их отец смог бы нормально питаться.

Родственники сразу же приобрели его за 50 тысяч рублей в фирме, которую им посоветовал главврач, и передали ему дорогостоящее приспособление. Лишь через полгода они выяснили, что никакой протез пенсионеру не устанавливали. 26 апреля мужчина умер в реанимации.

Последний год жизни пенсионер провел на даче. Фото: предоставлено родственниками умершего

Последний год жизни пенсионер провел на даче. Фото: предоставлено родственниками умершего

- Главный врач заверил нас, что эндопротез намного удобнее, чем трубка, которая будет торчать сбоку, - рассказывает «Комсомолке» Сергей Сапрунов, сын умершего. – Мы сразу же собрали деньги, брат сам забирал протез. Осенью отцу стало намного хуже и его с дачи доставили в ближайшую больницу – в Невьянске. Там то нам и сказали, что протеза нет. На наши вопросы главврач ГКБ № 14 ответил, что эндопротез вышел естественным путем. Но это физически невозможно.

Все эти полтора года Василий Сапрунов мог питаться лишь жидкой пищей, а для того, чтобы ему было проще бороться за жизнь переехал на дачу. Свежий воздух и рыбалка давали ему надежду на то, что болезнь отступит.

В страховой компании родственникам пенсионера объяснили, что они не должны были платить за протез из своего кармана, так как его покрывает полис ОМС. Там посоветовали разбираться с самой больницей, но врачи отказываются возвращать деньги без оригиналов документов на протез, которых у семьи Сапруновых уже нет.

На снимке, сделанном в больнице Невьянска врачи увидели, что никакого протеза мужчине не ставили. Фото: предоставлено родственниками умершего

На снимке, сделанном в больнице Невьянска врачи увидели, что никакого протеза мужчине не ставили. Фото: предоставлено родственниками умершего

- Разумеется, с протезом ему было бы намного лучше. Папа бы смог нормально питаться и кто знает, может быть прожил намного дольше. Для нас не принципиально вернуть эти 50 тысяч рублей, мы хотим, чтобы люди знали, о том, как врачи могут их обманывать. Требуем разбирательств от областного минздрава. У нас остались чеки после оплаты протеза, но оригиналы документов давно потерялись, - пояснил Сергей Сапрунов.

- У нас проводится служебное расследование, по результатам которого, если вина медперсонала больницы подтвердится, руководством управления здравоохранения будут приняты самые серьезные меры в отношении виновных, вплоть до увольнения, - сообщили в управлении здравоохранения Екатеринбурга.

У родственников остался чек, но его не достаточно, чтобы вернуть деньги за протез. Фото: предоставлено родственниками умершего

У родственников остался чек, но его не достаточно, чтобы вернуть деньги за протез. Фото: предоставлено родственниками умершего

Родственники пенсионера уже обратились с жалобой в свердловский минздрав, но в скором времени напишут заявление в суд и прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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