2019-04-28T10:08:46+03:00
Общество

Уволенная за матерные посты учительница из Екатеринбурга предложила детям бесплатные занятия

Любовь Окулова проработала в гимназии № 108 два месяца, пока один мальчик не нашел ее страницу во «ВКонтакте»
Олег Галимов
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Любовь Окудова преподает английский язык более 10 лет. Фото: соцсетиЛюбовь Окудова преподает английский язык более 10 лет. Фото: соцсети
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Уволенная за матерные посты в социальных сетях учительница английского языка из Екатеринбурга Любовь Окулова предложила своим бывшим ученикам бесплатные уроки.

Для каждого из классов она составила программы обучения и готова проводить с ними бесплатные занятия в свободное от своей основной работы время. Любовь проработала в гимназии № 108 всего два месяца, пока один из учеников не нашел ее страницу во «ВКонтакте», но успела понравиться многим детям.

Любовь вынудили написать заявление по собственному желанию в канун дня рождения. Фото: соцсети

Любовь вынудили написать заявление по собственному желанию в канун дня рождения. Фото: соцсети

На своей стене женщина вела дневник, в котором рассказывала о том, что происходит на занятиях. Многих неуспевающих лицеистов и их родителей возмутил пост о мальчике (его имя не указывалось в публикации – прим.ред.), который пытался сжульничать на проверочной.

- Я морально готова к эксперименту на проактивность и умение учиться без оценок, - рассказывает педагог. - Отращивать внутреннюю мотивацию, так сказать. Во-первых, я знаю, что происходит с уроками английского моих бывших учеников. Во-вторых, у меня есть некоторое свободное время до июня. В-третьих, у меня есть моральный долг. Поэтому я задумала вот что, дорогие гимназисты. Затея актуальна до 31 мая.

В конце своего заявления она добавила, что ждет на своих занятиях тех детей, которые хотят заниматься.

- Кого точно не жду, так это засранцев, - подытожила Окулова.

Расписание занятий можно найти на странице учительницы в социальной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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