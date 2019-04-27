В Североуральске 6-летний мальчик погиб, ударившись головой о детскую горку

Прокуратура разбирается, по чьей вине в пятницу в Североуральске погиб шестилетний мальчик. Ребенок катался со сверстниками с металлической горки во дворе дома в поселке Калья и сильно ударился головой.

- В вечернее время малолетний пожаловался матери на головную боль, пояснив, что упал с детской горки во дворе дома, - поясняют в прокуратуре Свердловской области. - Мать оказала помощь ребенку, обработав рану в области височной части головы справа.

Утром в субботу у ребенка поднялась температура. Мать вызвала ему «скорую», но еще до прибытия врачей малыш скончался.

- По предварительным данным, семья благополучная, на учете в органах системы профилактики не состоит, - добавили в ведомстве. - Прокуратура города устанавливает принадлежность горки, а также ек техническое состояние на предмет безопасности. Кроме того, будет установлено, своевременно ли была оказана медицинская помощь ребенку, в том числе своевременность приезда бригады скорой помощи на вызов.

Точная причина смерти ребенка также устанавливается.

- Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы.