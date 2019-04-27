В Тюмени арестовали брата вице-губернатора Свердловской области

Сегодня в Тюмени избрали меру пресечения для бизнесмена Игоря Чемезова, брата свердловского вице-губернатора Олега Чемезова. Как сообщает адвокат бизнесмена, мужчину арестовали.

– 26 апреля по месту его жительства было проведено задержание. Он был доставлен к следователю утром 26 апреля, – сообщает Вячеслав Комаров, адвокат Игоря Чемезова. – Защита выступила с ходатайством об избрании любой меры пресечения не связанной с лишением свободы. Был представлен залогодатель. Залог суммой свыше 500 тысяч, как требует закон, был обеспечен. Но под предлогом того, что он (Игорь Чемезов) находился в розыске и может скрыться, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Никто никогда его нигде не останавливал, не демонстрировал ему постановление о производстве в отношении него розыска. Как он был в розыске нам непонятно.

По словам адвоката, Игорю Чемезову вменяют попытку незаконно освободить сына от службы в армии при помощи взятки.

– Чемезов не отрицает, что передавал деньги человеку, который пообещал, что обеспечит операбельное вмешательство в отношении его сына, у которого была травма ахиллова сухожилия. Операция действительно была сделана, но ввиду травмы, – уточняет адвокат Игоря Чемезова. – Посредник использовал свои врачебные связи, чтобы решать незаконные пожелания людей, но Чемезов с таким пожеланием к нему не обращался, потому что у его сына действительно была травма.

Как уточняет представитель Игоря Чемезова, до 3 июня его подзащитный проведет в СИЗО.