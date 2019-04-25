EdCrunch Ural: Университету нельзя быть в стороне, он должен возглавить направление онлайн-образования

25 апреля 2019 года в Уральском федеральном университете состоялась пресс-конференция «Государственная аккредитация образовательных программ с включением онлайн-курсов как результат реализации приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ"», которая проходила в рамках Глобальной конференции по технологиям в образовании #EdCrunch Ural. УрФУ имеет к этой теме непосредственное отношение, не так давно он стал первым российским вузом, который прошел государственную аккредитацию образовательных программ с использованием МООК (массовых открытых онлайн-курсов), то есть используя базу онлайн-курсов других образовательных организаций.

Как рассказал Даниил Сандлер, проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета, пришлось приложить много усилий, чтобы качество образовательного продукта соответствовало требованиям работодателей и государственным стандартам.

- Думаю, в ближайшее время нас ждет волна признания онлайн-обучения как легитимного участника смешанного процесса очного образования. Опираясь на опыт УрФУ по государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых с использованием онлайн-курсов, на опыт других университетов-участников приоритетного проекта «СЦОС в РФ», ни один вуз уже не будет опасаться представлять свои наработки в этой области, – подчеркнул проректор Уральского федерального университета.

Фото: Алина Закусина

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» является идеологом конференции #EdCrunch Ural и, по словам Вадима Петрова, проректора по учебной работе, впитывает те решения, которые предлагаются экспертами на конференции, и развивает цифровую экосистему университета.

- Так или иначе, вузы находятся в зоне действия ряда государственных процедур, включая лицензирование и аккредитацию. И, безусловно, органы государственной власти, которые реализуют эти процедуры, тоже должны накопить опыт и сформировать отношение к таким образовательным программам. Думаю, скоро мы увидим соответствующие рекомендации для аккредитации программ, которые реализуются в формате сетевого взаимодействия и с использованием онлайн-курсов, – отметил Вадим Петров.

Светлана Калмыкова, директор Северо-Западного Регионального центра компетенций в области онлайн-обучения, рассказала, что на начальных этапах внедрения онлайн-курсов около 70% студентов не принимали подобные методы и высказывались против, сейчас же статистика обратная – 70% учащихся поддерживают введение цифровых технологий, а результативность обучения возросла. Она так же отметила, что, если ранее представители вузов утверждали, что они никогда не будут применять онлайн-курсы в образовательном процессе, то сегодня регулярно обращаются к ним за опытом, в том числе, включения цифровых инструментов и аккредитации соответствующих образовательных программ.

Фото: Алина Закусина

Участники конференции обсудили и недавно разработанный ресурс, обеспечивающий доступ к онлайн-курсам по принципу «одного окна». Это объединение онлайн-платформ и отдельных курсов, воспользоваться которым может любой человек, независимо от места проживания и уровня образования. Об этой системе позитивно отозвался Александр Молчанов, основатель компании «Е-Проф – профессиональное электронное образование». По его мнению, ресурс «одного окна» позволяет сблизить фундаментальные университетские знания с актуальными запросами бизнеса и профессиональными навыками, которые необходимы работодателю.

Андрей Лямин, руководитель группы разработки ресурса «одного окна»:

- На текущий момент в рамках федерального проекта участвует 125 университетов и более 40 средне-специальных учебных заведений. На ресурсе сейчас сосредоточено более 100 тысяч онлайн-курсов, которые прошли сертификацию, и зарегистрировано более 700 тысяч студентов. Это хороший результат за 1,5 года работы и это может стать основой для построения индивидуальной траектории обучения каждого студента.

Успешный опыт государственной аккредитации образовательных программ с использованием онлайн-курсов, в ближайшее время получит распространение в национальных масштабах. Увеличение количества доступных онлайн-курсов, повышение эффективности онлайн-обучения позволит к 2025 году обучить на онлайн-курсах 11 миллионов человек.

Конференция #EdCrunch Ural проходит в Екатеринбурге в период с 24 по 26 апреля 2019 года. Основные темы форума: опыт государственной аккредитации образовательных программ с включением онлайн-курсов, результаты реализации приоритетного проекта «СЦОС в РФ», экспертиза качества онлайн-обучения, адаптивные и игровые технологии, проектное обучение, инклюзивное образование и другие актуальные вопросы цифровой трансформации вузов.

Организаторами конференции выступают НИТУ «МИСиС» и УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Конференция проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ».