2019-04-25T21:36:55+03:00
Общество

#EdCrunch Ural: Университету нельзя быть в стороне, он должен возглавить направление онлайн-образования

На ресурсе сейчас сосредоточено более 100 тысяч онлайн-курсов, которые прошли сертификацию
Алина Закусина
Поделиться:
Фото: Алина ЗакусинаФото: Алина Закусина
Изменить размер текста:

25 апреля 2019 года в Уральском федеральном университете состоялась пресс-конференция «Государственная аккредитация образовательных программ с включением онлайн-курсов как результат реализации приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ"», которая проходила в рамках Глобальной конференции по технологиям в образовании #EdCrunch Ural. УрФУ имеет к этой теме непосредственное отношение, не так давно он стал первым российским вузом, который прошел государственную аккредитацию образовательных программ с использованием МООК (массовых открытых онлайн-курсов), то есть используя базу онлайн-курсов других образовательных организаций.

Как рассказал Даниил Сандлер, проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета, пришлось приложить много усилий, чтобы качество образовательного продукта соответствовало требованиям работодателей и государственным стандартам.

- Думаю, в ближайшее время нас ждет волна признания онлайн-обучения как легитимного участника смешанного процесса очного образования. Опираясь на опыт УрФУ по государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых с использованием онлайн-курсов, на опыт других университетов-участников приоритетного проекта «СЦОС в РФ», ни один вуз уже не будет опасаться представлять свои наработки в этой области, – подчеркнул проректор Уральского федерального университета.

Фото: Алина Закусина

Фото: Алина Закусина

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» является идеологом конференции #EdCrunch Ural и, по словам Вадима Петрова, проректора по учебной работе, впитывает те решения, которые предлагаются экспертами на конференции, и развивает цифровую экосистему университета.

- Так или иначе, вузы находятся в зоне действия ряда государственных процедур, включая лицензирование и аккредитацию. И, безусловно, органы государственной власти, которые реализуют эти процедуры, тоже должны накопить опыт и сформировать отношение к таким образовательным программам. Думаю, скоро мы увидим соответствующие рекомендации для аккредитации программ, которые реализуются в формате сетевого взаимодействия и с использованием онлайн-курсов, – отметил Вадим Петров.

Светлана Калмыкова, директор Северо-Западного Регионального центра компетенций в области онлайн-обучения, рассказала, что на начальных этапах внедрения онлайн-курсов около 70% студентов не принимали подобные методы и высказывались против, сейчас же статистика обратная – 70% учащихся поддерживают введение цифровых технологий, а результативность обучения возросла. Она так же отметила, что, если ранее представители вузов утверждали, что они никогда не будут применять онлайн-курсы в образовательном процессе, то сегодня регулярно обращаются к ним за опытом, в том числе, включения цифровых инструментов и аккредитации соответствующих образовательных программ.

Фото: Алина Закусина

Фото: Алина Закусина

Участники конференции обсудили и недавно разработанный ресурс, обеспечивающий доступ к онлайн-курсам по принципу «одного окна». Это объединение онлайн-платформ и отдельных курсов, воспользоваться которым может любой человек, независимо от места проживания и уровня образования. Об этой системе позитивно отозвался Александр Молчанов, основатель компании «Е-Проф – профессиональное электронное образование». По его мнению, ресурс «одного окна» позволяет сблизить фундаментальные университетские знания с актуальными запросами бизнеса и профессиональными навыками, которые необходимы работодателю.

Андрей Лямин, руководитель группы разработки ресурса «одного окна»:

- На текущий момент в рамках федерального проекта участвует 125 университетов и более 40 средне-специальных учебных заведений. На ресурсе сейчас сосредоточено более 100 тысяч онлайн-курсов, которые прошли сертификацию, и зарегистрировано более 700 тысяч студентов. Это хороший результат за 1,5 года работы и это может стать основой для построения индивидуальной траектории обучения каждого студента.

Успешный опыт государственной аккредитации образовательных программ с использованием онлайн-курсов, в ближайшее время получит распространение в национальных масштабах. Увеличение количества доступных онлайн-курсов, повышение эффективности онлайн-обучения позволит к 2025 году обучить на онлайн-курсах 11 миллионов человек.

Конференция #EdCrunch Ural проходит в Екатеринбурге в период с 24 по 26 апреля 2019 года. Основные темы форума: опыт государственной аккредитации образовательных программ с включением онлайн-курсов, результаты реализации приоритетного проекта «СЦОС в РФ», экспертиза качества онлайн-обучения, адаптивные и игровые технологии, проектное обучение, инклюзивное образование и другие актуальные вопросы цифровой трансформации вузов.

Организаторами конференции выступают НИТУ «МИСиС» и УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Конференция проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Онлайн-учебники и виртуальная среда: что ждет российские вузы и школы в ближайшие 5 лет
В Москве завершилось одно из крупнейших мероприятий в сфере образования – Московский международный салон образования. Эксперты и специалисты в этой области обсудили самые перспективные направления развития, интересные кейсы и практики
Алексей Кушнир: Наши школы выпускают говорящие головы, а западные готовят к жизни после школы
Главный редактор журнала «Народное образование» прокомментировал «Комсомолке» мотивационный пример учителя, который сдал ЕГЭ на 100 баллов, чтобы показать своим ученикам, как можно относиться к учебному процессу
Как LEGO Education научит всех школьников программировать
Производители самых известных в мире конструкторов создали серию уроков для средних классов, которые можно хоть сегодня начать использовать в любой школе, - материалы соответствуют федеральным образовательным стандартам.
Что нас ждёт в этом году на III Ежегодной Премии и Конференции «Эффективное образование»?
Всем нам приходится учиться: женщинам и мужчинам, пожилым и молодым — всем без исключения, кто, так или иначе, выступает на сцене великого театра под названием «Жизнь», в которой мы каждый день получаем ценные уроки
Новости 24
Жителя Ревды, напавшего с ножом на полицейского, лишили свободы на 5,5 лет
С нами будут рыжие коты для селфи: присоединяйся к субботнику вместе с «Комсомолкой» и «Галамартом»
В Екатеринбурге разрешили строить подземный переход под площадью 1905 года
В Екатеринбурге состоится первая полномасштабная репетиция Парада Победы
Бизнесмен из Екатеринбурга, раздававший просрочку, начал готовить бесплатные обеды
Свердловчанка засудила компанию, куда ее не взяли из-за возраста
В Екатеринбурге регоператор подсказал, как платить за мусор на треть меньше
Из аэропорта «Кольцово» запустят рейсы Екатеринбург-Магадан
На ЕВРАЗ НТМК прошли командно-штабные учения по гражданской обороне
Экс-мэр Арамили заключил контракт на ремонт дорог, превысив бюджет на 20 миллионов рублей
В Полевском ищут подростка, не вернувшегося домой после уроков
На Урале задержали наркодилера с 84 килограммами «синтетики»
В Екатеринбурге закроют сквозное движение на Технической улице
Уралец погиб, поспорив с другом, что сможет защититься от ножа приемами рукопашного боя
Свердловское правительство: к 2024 году будут спортивными 55 % уральцев
Владимир Путин оценил работу бывшего сити-менеджера Екатеринбурга
Крыша рухнула, перекрыв выход: в Североуральске полицейские спасли из горящего дома двоих мужчин
Ветеранам Великой Отечественной войны предлагают в мае бесплатно слетать из Екатеринбурга в другие страны
Уличные художники из Екатеринбурга украсили дом в Грозном портретом Льва Яшина
В Екатеринбурге под колесами иномарки пострадал 11-летний школьник
В Асбесте из-за горящего салона красоты пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки
В Екатеринбурге посадили налетчика, который при ограблении магазина выстрелил продавщице в живот
Разворачивался, где это запрещено: в Екатеринбурге произошла массовая смертельная авария
Итоги эпидемии кори в Екатеринбурге: заразу завезли из другой страны
В «Библионочи-2019» приняли участие 40 тысяч свердловчан
Житель Верхней Пышмы украл полмиллиона, прикинувшись крупным логистом
Самый большой в мире: в Екатеринбурге к Пасхе испекут трехтонный кулич
К Параду готовы: в Екатеринбург привезли 100 боевых машин для участия в 9 Мая