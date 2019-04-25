В Екатеринбурге во время дискуссии о сексуальной ориентации эвакуировали Ельцин Центр

К Ельцин Центру в девятом часу вечера съехались полицейские, медики и пожарные. А в самом здании была объявлена массовая эвакуация. Причиной тому стали подозрения о возможной бомбе, заложенной в здании.

- В 19.48 служба безопасности сообщила о том, что в здании обнаружен неизвестный предмет и попросила всех эвакуироваться, - рассказали в Ельцин Центре. - В 20.00 все уже стояли на улице.

По оценкам сотрудников Ельцин Центра, на улицу было выведено около 300 человек. Из них около 70 пришли на дискуссию по теме «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность». К слову, дожидаться окончания проверки участники дискуссии не стали. Примерно 40 человек продолжили ее, переместившись в один из баров неподалеку.

В полиции обещали прокомментировать случившееся после окончания проверки.