Радоница-2019: как добраться до кладбищ Екатеринбурга в родительский день

Радоница по православной традиции выпадает на девятый день после Пасхи. В этот день в церквях за Божественной литургией совершается заупокойная служба. После нее принято посещать могилы близких, чтобы привести их в порядок и помолиться за усопших. Не стоит выпивать и закусывать на кладбище. Церковь эту «нехорошую» традицию не приемлет.

- Придя на кладбище нужно обязательно прибрать могилу, прочитать молитвы. Существует и ряд других обычаев, к которым относятся милостыня нуждающимся в память об усопшем, а также поминальные трапезы. Употребление алкоголя во время последней не допускается, - говорит руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябухин. – Человек должен отдавать отчет ради чего он приходит на кладбище. Что касается алкоголя, то это относится к псевдорелигиозной традиции, которая появилась в советское время с потерей традиционных христианских смыслов.

ШИРОКОРЕЧЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Верх-Исетский район, Московский тракт, 7 км

Остановки «Контрольная» и «Отрадная» на улице Репина

Автобусы:

№12 «Южная подстанция – ТЦ Мега»

№22 «Институт связи – Палкинский торфяник»

№24 «Площадь Коммунаров – Широкая речка»

№37 «Елизавет – ТЦ Мега»

№48 «Горбольница №7 – Широкая речка»

№64 «Микрорайон Компрессорный – поселок Мичуринский»

№85 «Институт связи – поселок Медный»

№95 «Институт связи – Чусовское озеро»

Маршрутки:

№039 «Ритейл-порт Докер – НПЦ Онкология» Интервал движения: 20 минут

Остановка «Зоологическая» на улице Зоологической

Автобусы:

№76 «Синие Камни – Зоологическая»

Маршрутки:

№016 «Южная подстанция – Рябинина»

№019 «Павла Шаманова – Елизавет»

№039 «Ритейл-порт Докер – НПЦ Онкология»

Остановка «Кольцевая дорога» на Объездной дороге

Автобусы:

№22 «Институт связи – Палкинский торфяник»

№95 «Институт связи – Чусовское озеро»

В общественном транспорте в Радоницу пассажиропоток традиционно увеличиваетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАПАДНОЕ КЛАДБИЩЕ

Железнодорожный район, ул. Шувакишская, 1

Остановка «Шувакишское кладбище»

Маршрутка:

№08 «Таганская – Шувакишское кладбище»

СЕВЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ

Орджоникидзевский район, ул. Народного Фронта, 93

Остановка «Ярославская» на улице Бакинских Комиссаров

Маршрутка:

№059 «40 лет ВЛКСМ – Гипермаркет ДОМ»

Троллейбусы:

№3 «Крауля – Коммунистическая»

№5 «ЦПКиО – Коммунистическая»

№12 «Коммунистическая – Коммунистическая»

Остановка «Коммунистическая» на улице Коммунистической

Троллейбусы:

№3 «Крауля – Коммунистическая»

№5 «ЦПКиО – Коммунистическая»

№8 «Коммунистическая – Коммунистическая»

№12 «Коммунистическая – Коммунистическая»

№13 «Коммунистическая – Таганская»

ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ

Орджоникидзевский район, ул. Шефская, 2

Остановка «Эльмашевский рынок» на улице Шефской

Автобус:

№148 «Автостанция Березовский – УЗТМ»

Маршрутки:

№09 «Промышленный проезд – Заречный»

№033 «Уральский федеральный университет – Парке Победы»

№060 «Кировский оптовый рынок – Гипермаркет ДОМ»

Посетители прибирают пространство возле могилФото: Алексей БУЛАТОВ

МИХАЙЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Кировский район, ул. Блюхера, 4.

Остановка «Блюхера» на улице Блюхера

Автобусы:

№28 «Горбольница №7 – Радиоколледж»

№60 «ТРЦ Карнавал – Синие Камни»

Трамваи:

№4 «Южная – Шарташ»

№5А «Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ»

№16 «Эльмаш – Шарташ»

№18 «Волгоградская – Шарташ»

Остановка «Блюхера» на улице Уральская

Трамваи:

№5 «Площадь 1-й Пятилетки»

№20 «ЦПКиО – Шарташ»

№23 «Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ»

№26 «Волгоградская – Волгоградская»

№32 «Дворец спорта – 40 лет ВЛКСМ»

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Чкаловский район, ул. Мартовская

Остановка «Поликлиника» на Селькоровской улице

Автобусы:

№9 «Южная – ОПХ»

№11 «Южная – Горный щит»

№11м «Южная – Верхнемакарово»

№12 «ТЦ Мега – Южная подстанция»

№57А «Пехотинцев – 2-я Новосибирская»

На городских кладбищах в в родительскую субботу традиционно много народуФото: Алексей БУЛАТОВ

ИВАНОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Верх-Исетский район, ул. Репина, 6

Остановки «Гурзуфская» и «Юго-Западная» на улице Радищева

Трамваи:

№1 «Вторчермет – ВИЗ»

№21 «ЦПКиО – ЦПКиО»

№26 «Волгоградская – Волгоградская»

Остановка «Институт связи» на улице Репина

Автобусы:

№2 «Радиоколледж – Ботаническая»

№21 «Краснолесье – Железнодорожный вокзал»

№24 «Поселок Широкая речка – Площадь Коммунаров»

№25 «ТЦ Мега – Технопарк Университетский»

№27 «ТЦ Мега – ЖБИ»

№28 «Радиоколледж – Горбольница №7»

№48 «Поселок Широкая речка – Авангард»

№61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»

№64 «Поселок Мичуринский/Сады – Микрорайон Компрессорный»

Маршрутки:

№012 «Павла Шаманова – Хладокомбинат №3»

№016 «Рябинина – Южная подстанция»

№019 «Павла Шаманова – Елизавет»

№043 «Северка – Железнодорожный вокзал»

№045 «НПЦ Онкология – Железнодорожный вокзал»

№052 «Онуфриева – Авангард»

№070 «Павла Шаманова – Учителей»

Троллейбусы:

№3 «Крауля – Коммунистическая»

№7 «Посадская Академическая»

НИЖНЕ-ИСЕТСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Чкаловский район, ул. Димитрова

Остановка Нижнеисетский питомник

Автобусы:

№ 80 «Южная – Нижнеисетский питомник»

№138 «Южная – Автостанция»

ЛЕСНОЕ КЛАДБИЩЕ

Чкаловский район за поселком Широкая речка

Остановка Кладбище Лесное

Автобусы:

№63 «Кладбище Лесное – ТЦ Мега»

ОКРУЖНОЕ КЛАДБИЩЕ

пос. Садовый

Остановка «Окруженое кладбище»

Автобусы:

№59 «УЗТМ – Окружное кладбище»

УКТУССКОЕ КЛАДБИЩЕ

Микрорайон Светлый на Кольцовском тракте

Остановка «ЖК Светлый»

Автобусы

№083 «ЖК Светлый – Монтажников»

НИКОЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Улица Софьи Перовой в Железнодорожном районе

Остановка «Школа»

Автобусы:

№57 «Елизавет – Пехотинцев»

№57А «2-я Новосибирская – Пехотинцев»

Маршрутка:

№021 «Станция Шарташ – Коллективный сад «Надежда»

КЛАДБИЩЕ В ПОСЕЛКЕ ГОРНЫЙ ЩИТ

Поселок Горный Щит

Остановка «Средняя» на улице Буденного в селе Горный Щит

Автобусы:

№11 «Южная – Горный щит»

Важно: от остановки пройти по улице Буденного до Центрального переулка.

СИБИРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Октябрьский район, 10-й километр Сибирского тракта

Остановка «Остановка 10-й километр»

Автобусы:

№1 «Железнодорожный вокзал – Станция Кольцово»

№32 «Драмтеатр – Микрорайон Компрессорный»

№64 «Поселок Мичуринский/Сады – Микрорайон Компрессорный»

Маршрутки:

№047 «Громова – Трактовая»

КОЛЬЦОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Октябрьский район, улица Испытателей

Остановка «Поселок Кольцово»

Автобусы:

№29 «Станция Кольцово – Поселок Исток»

№45 «Восточная автостанция – Поселок Исток»