Радоница-2019: как добраться до кладбищ Екатеринбурга в родительский день
Радоница по православной традиции выпадает на девятый день после Пасхи. В этот день в церквях за Божественной литургией совершается заупокойная служба. После нее принято посещать могилы близких, чтобы привести их в порядок и помолиться за усопших. Не стоит выпивать и закусывать на кладбище. Церковь эту «нехорошую» традицию не приемлет.
- Придя на кладбище нужно обязательно прибрать могилу, прочитать молитвы. Существует и ряд других обычаев, к которым относятся милостыня нуждающимся в память об усопшем, а также поминальные трапезы. Употребление алкоголя во время последней не допускается, - говорит руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябухин. – Человек должен отдавать отчет ради чего он приходит на кладбище. Что касается алкоголя, то это относится к псевдорелигиозной традиции, которая появилась в советское время с потерей традиционных христианских смыслов.
ШИРОКОРЕЧЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Верх-Исетский район, Московский тракт, 7 км
Остановки «Контрольная» и «Отрадная» на улице Репина
Автобусы:
№12 «Южная подстанция – ТЦ Мега»
№22 «Институт связи – Палкинский торфяник»
№24 «Площадь Коммунаров – Широкая речка»
№37 «Елизавет – ТЦ Мега»
№48 «Горбольница №7 – Широкая речка»
№64 «Микрорайон Компрессорный – поселок Мичуринский»
№85 «Институт связи – поселок Медный»
№95 «Институт связи – Чусовское озеро»
Маршрутки:
№039 «Ритейл-порт Докер – НПЦ Онкология» Интервал движения: 20 минут
Остановка «Зоологическая» на улице Зоологической
Автобусы:
№76 «Синие Камни – Зоологическая»
Маршрутки:
№016 «Южная подстанция – Рябинина»
№019 «Павла Шаманова – Елизавет»
№039 «Ритейл-порт Докер – НПЦ Онкология»
Остановка «Кольцевая дорога» на Объездной дороге
Автобусы:
№22 «Институт связи – Палкинский торфяник»
№95 «Институт связи – Чусовское озеро»
В общественном транспорте в Радоницу пассажиропоток традиционно увеличиваетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
ЗАПАДНОЕ КЛАДБИЩЕ
Железнодорожный район, ул. Шувакишская, 1
Остановка «Шувакишское кладбище»
Маршрутка:
№08 «Таганская – Шувакишское кладбище»
СЕВЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ
Орджоникидзевский район, ул. Народного Фронта, 93
Остановка «Ярославская» на улице Бакинских Комиссаров
Маршрутка:
№059 «40 лет ВЛКСМ – Гипермаркет ДОМ»
Троллейбусы:
№3 «Крауля – Коммунистическая»
№5 «ЦПКиО – Коммунистическая»
№12 «Коммунистическая – Коммунистическая»
Остановка «Коммунистическая» на улице Коммунистической
Троллейбусы:
№3 «Крауля – Коммунистическая»
№5 «ЦПКиО – Коммунистическая»
№8 «Коммунистическая – Коммунистическая»
№12 «Коммунистическая – Коммунистическая»
№13 «Коммунистическая – Таганская»
ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ
Орджоникидзевский район, ул. Шефская, 2
Остановка «Эльмашевский рынок» на улице Шефской
Автобус:
№148 «Автостанция Березовский – УЗТМ»
Маршрутки:
№09 «Промышленный проезд – Заречный»
№033 «Уральский федеральный университет – Парке Победы»
№060 «Кировский оптовый рынок – Гипермаркет ДОМ»
Посетители прибирают пространство возле могилФото: Алексей БУЛАТОВ
МИХАЙЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Кировский район, ул. Блюхера, 4.
Остановка «Блюхера» на улице Блюхера
Автобусы:
№28 «Горбольница №7 – Радиоколледж»
№60 «ТРЦ Карнавал – Синие Камни»
Трамваи:
№4 «Южная – Шарташ»
№5А «Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ»
№16 «Эльмаш – Шарташ»
№18 «Волгоградская – Шарташ»
Остановка «Блюхера» на улице Уральская
Трамваи:
№5 «Площадь 1-й Пятилетки»
№20 «ЦПКиО – Шарташ»
№23 «Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ»
№26 «Волгоградская – Волгоградская»
№32 «Дворец спорта – 40 лет ВЛКСМ»
ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Чкаловский район, ул. Мартовская
Остановка «Поликлиника» на Селькоровской улице
Автобусы:
№9 «Южная – ОПХ»
№11 «Южная – Горный щит»
№11м «Южная – Верхнемакарово»
№12 «ТЦ Мега – Южная подстанция»
№57А «Пехотинцев – 2-я Новосибирская»
На городских кладбищах в в родительскую субботу традиционно много народуФото: Алексей БУЛАТОВ
ИВАНОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Верх-Исетский район, ул. Репина, 6
Остановки «Гурзуфская» и «Юго-Западная» на улице Радищева
Трамваи:
№1 «Вторчермет – ВИЗ»
№21 «ЦПКиО – ЦПКиО»
№26 «Волгоградская – Волгоградская»
Остановка «Институт связи» на улице Репина
Автобусы:
№2 «Радиоколледж – Ботаническая»
№21 «Краснолесье – Железнодорожный вокзал»
№24 «Поселок Широкая речка – Площадь Коммунаров»
№25 «ТЦ Мега – Технопарк Университетский»
№27 «ТЦ Мега – ЖБИ»
№28 «Радиоколледж – Горбольница №7»
№48 «Поселок Широкая речка – Авангард»
№61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»
№64 «Поселок Мичуринский/Сады – Микрорайон Компрессорный»
Маршрутки:
№012 «Павла Шаманова – Хладокомбинат №3»
№016 «Рябинина – Южная подстанция»
№019 «Павла Шаманова – Елизавет»
№043 «Северка – Железнодорожный вокзал»
№045 «НПЦ Онкология – Железнодорожный вокзал»
№052 «Онуфриева – Авангард»
№070 «Павла Шаманова – Учителей»
Троллейбусы:
№3 «Крауля – Коммунистическая»
№7 «Посадская Академическая»
НИЖНЕ-ИСЕТСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Чкаловский район, ул. Димитрова
Остановка Нижнеисетский питомник
Автобусы:
№ 80 «Южная – Нижнеисетский питомник»
№138 «Южная – Автостанция»
ЛЕСНОЕ КЛАДБИЩЕ
Чкаловский район за поселком Широкая речка
Остановка Кладбище Лесное
Автобусы:
№63 «Кладбище Лесное – ТЦ Мега»
ОКРУЖНОЕ КЛАДБИЩЕ
пос. Садовый
Остановка «Окруженое кладбище»
Автобусы:
№59 «УЗТМ – Окружное кладбище»
УКТУССКОЕ КЛАДБИЩЕ
Микрорайон Светлый на Кольцовском тракте
Остановка «ЖК Светлый»
Автобусы
№083 «ЖК Светлый – Монтажников»
НИКОЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Улица Софьи Перовой в Железнодорожном районе
Остановка «Школа»
Автобусы:
№57 «Елизавет – Пехотинцев»
№57А «2-я Новосибирская – Пехотинцев»
Маршрутка:
№021 «Станция Шарташ – Коллективный сад «Надежда»
КЛАДБИЩЕ В ПОСЕЛКЕ ГОРНЫЙ ЩИТ
Поселок Горный Щит
Остановка «Средняя» на улице Буденного в селе Горный Щит
Автобусы:
№11 «Южная – Горный щит»
Важно: от остановки пройти по улице Буденного до Центрального переулка.
СИБИРСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Октябрьский район, 10-й километр Сибирского тракта
Остановка «Остановка 10-й километр»
Автобусы:
№1 «Железнодорожный вокзал – Станция Кольцово»
№32 «Драмтеатр – Микрорайон Компрессорный»
№64 «Поселок Мичуринский/Сады – Микрорайон Компрессорный»
Маршрутки:
№047 «Громова – Трактовая»
КОЛЬЦОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Октябрьский район, улица Испытателей
Остановка «Поселок Кольцово»
Автобусы:
№29 «Станция Кольцово – Поселок Исток»
№45 «Восточная автостанция – Поселок Исток»
ИСТОЧНИК KP.RU