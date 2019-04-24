Рукопашный бой против ножа: на Урале мужчина на спор зарезал друга

В Невьянске 45-летнему местному жителю грозит до 15 лет колонии за убийство лучшего друга. Нет, приятели не были в ссоре, а просто решили поспорить. Предметом дискуссии, возникшей в ходе пьяного застолья, стала самооборона от ножа. Первый утверждал, что ее не существует, а собутыльник был уверен – техника рукопашного боя позволит дать отпор любому. Всему виной стали ролики в Сети, где профессионалы показывали приемы самообороны.

Дом, в котором произошло убийство. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Разумеется, наши герои захотели сразу же проверить на деле свою теорию. Эксперимент удался на все 100%: вооружившись кухонным ножом мужчина не оставил шансов на выживание оппоненту.

- Потерпевшему были повреждены жизненно-важные органы, в связи с чем от полученной колото-резаной раны мужчина скончался на месте происшествия. После произошедшего обвиняемый сам пришел в местный магазин и попросил продавца вызвать «скорую помощь» и полицию. Когда экстренные службы прибыли, обвиняемый находился на месте происшествия. Свои вину в ходе следствия он признал, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Орудие убийства. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следователи уже завершили расследование уголовного дела по статье «Убийство» и направили материалы в суд для рассмотрения по существу.

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