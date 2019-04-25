2019-04-25T11:54:30+03:00
Экономика

Бизнес-клиенты УБРиР теперь могут получить кешбэк до 10%

Акция действует только до 31 мая
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подготовил для предпринимателей спецпредложение — кешбэк до 10% при оплате корпоративной картой услуг по подготовке транспорта к новому сезону. Акция действует только до 31 мая.

Так, расходы по бизнес-карте УБРиР на покупку новых шин, услуги шиномонтажа и автомойки поощряются по максимуму кешбэком до 10%. А при покупке запчастей, покраске автомобиля и оплате автосервиса банк будет начислять 1% от суммы трат[1].

- Апрель и май – время «переобуть» и подготовить как личный, так и корпоративный транспорт к новому сезону. И наше предложение будет как никогда актуально: можно оплатить все расходы корпоративной картой и получить приятный бонус в виде повышенного кешбэка, — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. — Вести отчет потраченным деньгам тоже просто: все данные о проведенных транзакциях находятся в выписке по счету в интернет-банке и мобильном приложении. А те собственники бизнеса, которые выбрали патент, упрощенную систему или единый налог на вмененный доход, вообще могут не предоставлять в налоговую подтверждающие документы.

Большим преимуществом корпоративной карты является то, что в отличие от снятия наличных банк не устанавливает никаких лимитов на безналичные расчеты. Комиссия за такие операции не предусмотрена, и все совершенные платежи признаются полностью благонадежными. Кроме того, оплачивать все свои расходы картой намного удобнее и быстрее, чем наличкой — не нужно тратить время на поездки в банк и стоять в ожидании у кассы или банкомата. Также быстро решается вопрос с подотчетными деньгами. Бухгалтерии будет намного проще сводить отчетность и рассчитывать налогооблагаемую базу, так как все расходы по карте указаны в выписке по счету, а из закрывающих документов потребуется приложить только чеки.

Оформить бизнес-карту УБРиР можно в ближайшем офисе для юридических лиц или оставить заявку на сайте. Клиенты банка могут отправить онлайн-заявку в интернет-банке. Подробные условия можно уточнить по телефону службы поддержки бизнеса 8 800 700 59 59.

[1] В рамках акции по бизнес-карте предоставляется кешбэк:

- в размере – 10% от суммы покупки на следующие категории товаров: автомойка; продажа шин (только в специализированных магазинах по продаже шин); восстановление шин и автомобильный ремонт.

- в размере – 1% от суммы покупки на следующие категории товаров: автомобильные запчасти; автомагазины - продажи, сервис, ремонт, запчасти; автомагазины - только продажи; кузовной ремонт автомобилей; покраска автомобилей; автомобильные услуги.

Выплата кешбэка будет осуществляться ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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