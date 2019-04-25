2019-04-25T11:30:05+03:00
Экономика

ФСК ЕЭС взяла под особый контроль 59 линий электропередачи на Урале в период прохождения весеннего паводка

Особое внимание уделяется высоковольтным линиям электропередачи, выдающим мощность электростанций
Поделиться:
Фото: предоставлено ФСК ЕЭСФото: предоставлено ФСК ЕЭС
Изменить размер текста:

Для обеспечения надежного электроснабжения проводятся инженерные осмотры воздушных линий, расположенных в районах рек Кама, Вятка, Чусовая, Урал, Миасс и Тура. Линейный персонал ведет постоянное наблюдение за состоянием фундаментов опор на этих участках.

Особое внимание уделяется высоковольтным линиям электропередачи, выдающим мощность электростанций. Выполнены работы по укреплению береговой линии на реке Ляля, в месте прохождения ЛЭП 220 кВ «Нижнетуринская ГРЭССосьва», питающей потребителей Серово-Богословского энергоузла.

На всех предприятиях уральского филиала ФСК ЕЭС сформирован аварийный резерв для ликвидации возможных повреждений, разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей в случае отключений объектов, проверено наличие и исправность систем связи и схем оповещения об угрозе ЧС.

Своевременная и грамотная подготовка к паводкам позволит обеспечить надежность электроснабжения семи регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, в которых проживает 17 млн человек и расположены крупные металлургические, химические и машиностроительные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На ЕВРАЗ НТМК прошли командно-штабные учения по гражданской обороне
Экс-мэр Арамили заключил контракт на ремонт дорог, превысив бюджет на 20 миллионов рублей
В Полевском ищут подростка, не вернувшегося домой после уроков
На Урале задержали наркодилера с 84 килограммами «синтетики»
В Екатеринбурге закроют сквозное движение на Технической улице
Уралец погиб, поспорив с другом, что сможет защититься от ножа приемами рукопашного боя
Свердловское правительство: к 2024 году будут спортивными 55 % уральцев
Владимир Путин оценил работу бывшего сити-менеджера Екатеринбурга
Крыша рухнула, перекрыв выход: в Североуральске полицейские спасли из горящего дома двоих мужчин
Ветеранам Великой Отечественной войны предлагают в мае бесплатно слетать из Екатеринбурга в другие страны
Уличные художники из Екатеринбурга украсили дом в Грозном портретом Льва Яшина
В Екатеринбурге под колесами иномарки пострадал 11-летний школьник
В Асбесте из-за горящего салона красоты пришлось эвакуировать жильцов многоэтажки
В Екатеринбурге посадили налетчика, который при ограблении магазина выстрелил продавщице в живот
Разворачивался, где это запрещено: в Екатеринбурге произошла массовая смертельная авария
Итоги эпидемии кори в Екатеринбурге: заразу завезли из другой страны
В «Библионочи-2019» приняли участие 40 тысяч свердловчан
Житель Верхней Пышмы украл полмиллиона, прикинувшись крупным логистом
Самый большой в мире: в Екатеринбурге к Пасхе испекут трехтонный кулич
К Параду готовы: в Екатеринбург привезли 100 боевых машин для участия в 9 Мая