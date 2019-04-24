2019-04-24T14:37:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге людей старшего поколения обучат цифровой грамотности

Бесплатный мастер-класс пройдет в салоне мобильного оператора Tele2
Поделиться:
Фото: пресс-служба Tele2Фото: пресс-служба Tele2
Изменить размер текста:

Как пользоваться мобильным интернетом, общаться в социальных сетях и скачивать приложения расскажут завтра представителям старшего поколения. Бесплатный мастер-класс пройдет в салоне мобильного оператора Tele2 по адресу Ленина, 36. Всем желающим организаторы помогут скачать нужные приложения, разобраться в смартфонах и научат, как связываться с родными по каналам интернет связи.

Лекция и мастер-класс организованы мобильным оператором Tele2 в рамках проекта «Спичка!». Проект нацелен на создание сообщества абонентов, в котором одни пользователи могут делиться опытом и помогать другим. К примеру, молодое поколение может помочь старшему разобраться, как использовать смартфон. Или, например, популярные блогеры дадут советы начинающим, как развивать свой канал.

Обучение проводят эксперты в области SMM и продвижения. Тема завтрашней первой лекции: «Чаще общайтесь с близкими!». Гости узнают, как регистрироваться и пользоваться социальными сетями бесплатно, отправлять фото и видео и общаться с родными из других городов.

Что такое лекторий «Спичка!»?

Лекторий и сообщество «Спичка!» созданы мобильным оператором Tele2 и здесь каждый участник сообщества может поделиться своим опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром
"Альтернативщик" из Самарской области Никита Колбанев падал в обморок от вида крови, но полтора года был санитаром в операционной и поведал, сколько платят за альтернативную службу и как к этому относятся в военкоматах
Дневник полицейского: "Сами уговариваем женщин, избитых мужьями, писать на них заявления"
Сотрудник МВД из Прикамья, который 20 лет работает в органах, рассказал, за что их все ненавидят, почему декриминализация побоев - это плохо, и какие преступления задевают даже самых циничных оперов
Алексей Вихарев: «Депутатам необходимо быть открытыми и научиться слушать людей»
23 апреля в рамках радио-марафона ко Дню местного самоуправления в эфире радио «Комсомольская правда» депутат Алексей Вихарев обсудил с ведущим Павлом Филипповым работу нового состава Екатеринбургской городской Думы и проблемы коммуникации с населением
Новости 24
Житель Верхней Пышмы украл полмиллиона, прикинувшись крупным логистом
Самый большой в мире: в Екатеринбурге к Пасхе испекут трехтонный кулич
К Параду готовы: в Екатеринбург привезли 100 боевых машин для участия в 9 Мая
Уралочка отсудила плюсом 500 тысяч за свою квартиру под снос, из которой не съезжает два года
Одни забрали - купил другие: в Екатеринбурге поймали тюменца с поддельными правами
При поддержке ЕВРАЗа воспитанники городской станции юных натуралистов успешно выступили во Всероссийской конференции
В Екатеринбурге выдворят 22 нелегальных мигранта
Не проработав и месяца: Ольга Глацких получила награду за успехи Дворца Спорта
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Стали известны маршруты «Майской прогулки – 2019»
В Екатеринбурге на двенадцатилетнего ребенка упал дорожный знак
Тюменские таможенники задержали фуру с 17 тысячами поддельных игрушек, которые везли в Екатеринбург
В Екатеринбург возвращаются снегопады
В Екатеринбурге сразу пять автобусных маршрутов изменят схему движения
Старт «Майской прогулки» в Екатеринбурге перенесут к ДИВСу
В Каменске-Уральском закрыли мясную лавку, где продавали котлеты не по ГОСТу
В Екатеринбурге посадили гаишника, за взятку отпустившего пьяного водителя
Приложение от «БКС Брокер» установило более 500 тысяч человек
В Екатеринбурге при пожаре в жилой многоэтажке пострадал пенсионер
Екатеринбург отпразднует День Победы с включенными фонтанами
Мэр Екатеринбурга займется профилактикой экстремизма в городе
Мэрия Екатеринбурга презентует себя на ИННОПРОМе за 4 миллиона рублей
Новый маршрут: в Екатеринбурге планируют запустить электричку до Академического и Широкой Речки