В Екатеринбурге людей старшего поколения обучат цифровой грамотности

Как пользоваться мобильным интернетом, общаться в социальных сетях и скачивать приложения расскажут завтра представителям старшего поколения. Бесплатный мастер-класс пройдет в салоне мобильного оператора Tele2 по адресу Ленина, 36. Всем желающим организаторы помогут скачать нужные приложения, разобраться в смартфонах и научат, как связываться с родными по каналам интернет связи.

Лекция и мастер-класс организованы мобильным оператором Tele2 в рамках проекта «Спичка!». Проект нацелен на создание сообщества абонентов, в котором одни пользователи могут делиться опытом и помогать другим. К примеру, молодое поколение может помочь старшему разобраться, как использовать смартфон. Или, например, популярные блогеры дадут советы начинающим, как развивать свой канал.

Обучение проводят эксперты в области SMM и продвижения. Тема завтрашней первой лекции: «Чаще общайтесь с близкими!». Гости узнают, как регистрироваться и пользоваться социальными сетями бесплатно, отправлять фото и видео и общаться с родными из других городов.

Что такое лекторий «Спичка!»?

Лекторий и сообщество «Спичка!» созданы мобильным оператором Tele2 и здесь каждый участник сообщества может поделиться своим опытом.