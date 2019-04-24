«Но ты мне улица родная...»: уральский актер Сергей Светлаков опубликовал редкие фото семьи

Актер и шоумен Сергей Светлаков редко рассказывает о своей личной жизни. И уж тем более нечасто балует фотографиями из личного архива. Однако сегодня телеведущий и сценарист опубликовал в своем Instagram снимки, на которых запечатлены его родители, жена, брат и сын. Все фото сделаны под старину.

Светлаков с братом и родителями Фото: взято из личного аккаунта в Instagram ssvetlakov

В отличие от Сергея, который уже давно перебрался в Москву, его родители и старший брат живут в Екатеринбурге. Они - потомственные железнодорожники, да и сам актер окончил Уральский институт путей сообщения.

- Самое главное для меня в Екатеринбурге – побыть с родителями, с семьей брата и настоящими друзьями. Стараюсь навещать их раз в квартал, - объяснял Светлаков в интервью «Комсомолке», - Иногда езжу на их дачу: маленький домик и несколько соток земли. Там все сделано для того, чтобы мама с папой в небольшой мере соприкасались с землей. Мама любит это дело.

Родители Светлакова - потомственные железнодорожники Фото: взято из личного аккаунта в Instagram ssvetlakov

По словам актера, родные не хотят переезжать из столицы Среднего Урала.

- Я предлагал им переехать в загородный дом в Москве. Но у родителей уже сформировалась жизнь и круг общения, - говорит Светлаков. - Поэтому я просто стараюсь хотя бы каждые три месяца устраивать им большие путешествия. Можем отправиться очень далеко к пальмам. А можем и куда поближе. Например, на мамин день рождения я возил их в Киев к себе в ресторан. Еще они часто бывают у меня в Юрмале.

На снимке изображены сын и жена актера, а также ее родители Фото: взято из личного аккаунта в Instagram ssvetlakovФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня Светлаков состоит во втором браке с женой Антониной. У него трое детей: 10-летняя Настя от первого брака, 6-летний Иван и полуторогодовалый Максим.

- С Тосей мы расписались в Латвии по дороге на рыбалку. Ехали рыбачить на сома и я предложил. А формальную свадьбу сыграли в Таиланде: праздновали в костюмах каторжан, которые сбежали из разных тюрем, для того чтобы создать свою семью. - рассказывал телеведущий.- Сын Ваня просто копия меня в детстве: одежду мою донашивает. А старшая дочь Настя осознанно смотрит на жизнь, я ее беру на съемочную площадку. Все объясняю, показываю, рассказываю. Появляются фото, но пусть она сама принимает решение, пользоваться этой известностью или нет, идти на эту работу, в этот бизнес или нет.

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