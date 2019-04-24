2019-04-24T11:19:17+03:00
Общество

Пасха в городе: Екатеринбург заставят гигантскими куличами и крашеными яйцами

На них разместят QR код, по которому можно скачать праздничную открытку
Маргарита МАХОНИНА
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По городу установят 9 объектовПо городу установят 9 объектовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В центре Екатеринбурга устанавливают двухметровые пасхальные куличи и крашеные яйца. Так город готовят к предстоящей Пасхе, главное торжество которой пройдет 28 апреля – уже в это воскресенье.

Акция проходит в городе второй год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция проходит в городе второй годФото: Алексей БУЛАТОВ

- Акция проходит по нашей инициативе уже второй год. В прошлый раз в городе разместили пять интерактивных яиц: на них указан QR код, пройдя по которому можно посмотреть и скачать пасхальную открытку. Отклик мы получили хороший, - рассказали «КП»-Екатеринбург в Фонде Святой Екатерины. – В этом году решили повторить. Центральными станут две композиции. Перед театром Драмы поставят гнездо с крашеными яйцами, а на Площади труда у фонтана «Каменный цветок» установят гигантский кулич в окружении пасхальных яиц.

Объекты демонтируют в мае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объекты демонтируют в маеФото: Алексей БУЛАТОВ

Праздничные символы следует искать на Плотинке и у ТЦ «Алатырь», у храма «Большой Златоуст» и Свято-Троицкого Кафедрального Собора, а также на участках улиц Малышева-Белинского, Ленина-Московская, Челюскинцев-Космонавтов, Ленина-Гагарина и проспекта Вайнера-Ленина.

Инициатор акции - Фонд Святой Екатерины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инициатор акции - Фонд Святой ЕкатериныФото: Алексей БУЛАТОВ

- Екатеринбургская епархия приветствует такую инициативу, - пояснила пресс-секретарь епархии Анжела Тамбова. - Мы рады, что спустя десятилетия советской власти удалось сохранить традиции, и что символика праздника на время войдет в городское оформление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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