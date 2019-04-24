«За травмы головы предлагали дешевые бургеры»: подростки о том, как на них упала конструкция в KFC на Уралмаше

В одном из самых популярных ТЦ Уралмаша и всего Орджоникидзевского района Екатеринбурга «Омега» произошло ЧП, которое могло закончиться весьма плачевно. В ресторане KFC на подростков упала 20-килограммовая конструкция. Своеобразная плита была подвешена над длинным столом и держалась лишь на нескольких тонких тросах.

Рамка упала на головы детям и те лишь по счастливой случайности отделались легким испугом и ушибами мягких тканей.

Подобные рамки висят над многими столами. Фото: предоставлено потерпевшими

По словам одного из пострадавших, сотрудники заведения сразу же пытались замять инцидент, предлагая купоны на еду.

- После удара сильно кружилась голова, - рассказал «КП» несовершеннолетний Юрий. - Мы пошли разбираться к кассе, но там нам ответили, что не будут никого вызывать и предложили купоны на самые дешевые бургеры. Лишь когда моя подруга сообщила обо всем маме на место приехала «скорая» и полиция.

Подросток также добавил, что конструкция обрушилась после того, как его друг случайно задел рамку головой.

- Он у нас самый высокий, под два метра ростом. Вот и ударился об нее, а она сразу же покачнулась и упала. Тросы были по 3-4 миллиметра в толщину и были слабо закреплены. Как это допустили при строительстве, ведь ресторан совершенно новый?! – добавил пострадавший.

Тонкие прутья не выдержали веса конструкции. Фото: предоставлено потерпевшими

Кроме подростков пострадали двое взрослых, которые сидели рядом. Всех детей доставили в ДМБ № 9, а остальных в больницу № 23.

- В больнице на судмедэкспертизе зафиксировали гематому и кровоподтеки, - добавила подруга Юры, которая также пострадала. – Сказали встать на учет к неврологу. Момент падения я не видела так как смотрела в телефон с одним наушником в ухе, просто почувствовала удар по голове.

Всех отпустили на амбулаторное лечение, но теперь расследованием происшествия занимается Следственный комитет.

Недавно ТЦ «Омега» открылся после реконструкции. Фото: Google maps

Возможно, следователи возбудят уголовное дело.

- Устанавливаются конкретные лица, отвечающие за обеспечение безопасности пребывания граждан в указанном торговом комплексе. По результатам доследственной проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков ст.238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.