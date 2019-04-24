«За травмы головы предлагали дешевые бургеры»: подростки о том, как на них упала конструкция в KFC на Уралмаше
В одном из самых популярных ТЦ Уралмаша и всего Орджоникидзевского района Екатеринбурга «Омега» произошло ЧП, которое могло закончиться весьма плачевно. В ресторане KFC на подростков упала 20-килограммовая конструкция. Своеобразная плита была подвешена над длинным столом и держалась лишь на нескольких тонких тросах.
Рамка упала на головы детям и те лишь по счастливой случайности отделались легким испугом и ушибами мягких тканей.
Подобные рамки висят над многими столами. Фото: предоставлено потерпевшими
По словам одного из пострадавших, сотрудники заведения сразу же пытались замять инцидент, предлагая купоны на еду.
- После удара сильно кружилась голова, - рассказал «КП» несовершеннолетний Юрий. - Мы пошли разбираться к кассе, но там нам ответили, что не будут никого вызывать и предложили купоны на самые дешевые бургеры. Лишь когда моя подруга сообщила обо всем маме на место приехала «скорая» и полиция.
Подросток также добавил, что конструкция обрушилась после того, как его друг случайно задел рамку головой.
- Он у нас самый высокий, под два метра ростом. Вот и ударился об нее, а она сразу же покачнулась и упала. Тросы были по 3-4 миллиметра в толщину и были слабо закреплены. Как это допустили при строительстве, ведь ресторан совершенно новый?! – добавил пострадавший.
Тонкие прутья не выдержали веса конструкции. Фото: предоставлено потерпевшими
Кроме подростков пострадали двое взрослых, которые сидели рядом. Всех детей доставили в ДМБ № 9, а остальных в больницу № 23.
- В больнице на судмедэкспертизе зафиксировали гематому и кровоподтеки, - добавила подруга Юры, которая также пострадала. – Сказали встать на учет к неврологу. Момент падения я не видела так как смотрела в телефон с одним наушником в ухе, просто почувствовала удар по голове.
Всех отпустили на амбулаторное лечение, но теперь расследованием происшествия занимается Следственный комитет.
Недавно ТЦ «Омега» открылся после реконструкции. Фото: Google maps
Возможно, следователи возбудят уголовное дело.
- Устанавливаются конкретные лица, отвечающие за обеспечение безопасности пребывания граждан в указанном торговом комплексе. По результатам доследственной проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков ст.238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU