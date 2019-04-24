Универсальная кофеварка с автоматическим капучинатором, системой Coffee Non-Stop и лаконичным дизайном

Эта модель позволяет без труда приготовить дома эспрессо, американо, латте и капучино, как в любимой кофейне. За счет встроенной итальянской помпы, которая создает давление 15 бар, вы можете наслаждаться глубоким вкусом свежесваренного кофе, почувствовав цветочные нотки зерен из Африки, острую сладость американских сортов или терпкий вкус плодов, выращенных в Индонезии.

Благодаря интуитивно понятной панели управления с технологией Glass Touch и автоматическому капучинатору Вам не придется часами изучать инструкцию. Чтобы за считанные секунды получить чашку с ароматным напитком, достаточно залить воду в вместительный резервуар объемом 1,8 л и молоко в отдельную емкость объемом 0,5 л, засыпать необходимое количество кофе (для этого в комплекте есть мерная ложечка-уплотнитель) и нажать на сенсорную панель. Если вы соберетесь на кофе-брейк большой компанией, никому не придется долго ждать: система Coffee Non-Stop позволяет делать сразу пять кружек кофе подряд, без перерыва.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Ухаживать за кофеваркой Polaris просто, так как она оснащена системой самоочистки. Все детали, которые нужно мыть после использования прибора самостоятельно, легко снимаются, а капучинатор можно мыть в посудомоечной машине. Кроме того, под рожком прибора расположен поддон для сбора капель.

При этом кофеварка отлично впишется в любой интерьер. Металлический корпус с сенсорной панелью и без лишних деталей придется по вкусу любителям лаконичных и функциональных вещей.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Приятный бонус ко всем перечисленным выше преимуществам - книга рецептов и трафареты для рисунков на молочной пене, чтобы вы могли удивлять себя и гостей новыми кофейными изысками.

Гарантия 3 года.