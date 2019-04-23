2019-04-23T22:24:23+03:00
Происшествия

На месте ЧП – реанимация: в крупном ТЦ в Екатеринбурге детей придавило тяжелой конструкцией

Пострадало восемь человек
Лев ИСТОМИН
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Деревянная конструкция упала на подростков с высоты. Фото: пресс-служба регионального СКРДеревянная конструкция упала на подростков с высоты. Фото: пресс-служба регионального СКР
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В Екатеринбурге на Уралмаше в торговом центре «Омега» произошло ЧП, в котором пострадало 8 детей. Инцидент произошел в ресторане быстрого питания KFC, который расположен на первом этаже торгового объекта.

Тяжелая деревянная конструкция рухнула прямо на стол, за которым сидели подростки 15-18 лет. Очевидцы рассказывают, что никто упавшей конструкции, которая весит 20 килограмм, не прикасался перед ее падением.

На место происшествия через несколько минут приехали две реанимационные бригады и четыре автомобиля скорой медицинской помощи. Двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу №23 на Эльмаше, остальные попали в 9-ю ДГКБ на 7 Ключах.

На месте работают сотрудники полиции.

- В Свердловской области органами СРК организована доследственная проверка по факту инцидента в торговом комплексе, в результате которого пострадало несколько несовершеннолетних, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального СРК.

На данный момент уже проведен осмотр места ЧП, опрошены очевидцы, выясняется степень нанесенного вреда подросткам. Также в ходе проверки следователи устанавливают тех, кто отвечает за безопасность на объекте.

- По результатам доследственной проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков статьи УК РФ 238 «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», СКР примет процессуальное решение, - добавляют в пресс-службе СКР.

- На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 15. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пострадавших доставили в медицинские учреждения на обследование, но тяжких травм, по предварительным данным, нет, — сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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