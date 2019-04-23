Это нужно знать всем: «ЕТК» протестировала студентов Екатеринбурга на знание правил безопасности в теплоэнергетике

Правила безопасности в сфере энергетики актуальны для жителей Екатеринбурга всех возрастов. На городских улицах находятся тысячи люков, а в каждый многоквартирный дом заведено отопление и горячее водоснабжение.

Теплоэнергетики «Екатеринбургской теплосетевой компании» круглосуточно следят за надлежащим состоянием всей коммунальной инфраструктуры уральской столицы. Однако в большом городе случается всякое: иногда встречаются открытые люки, бывают и прорывы. Поэтому каждый горожанин вне зависимости от возраста должен знать основные правила безопасности и варианты действий в сложной ситуации.

Специалисты ЕТК говорят, что главное в деле безопасности – профилактика. Именно с этой целью специалисты компании приняли участие в квесте для студентов городских вузов «Марс-Экспансия», который провели 20 апреля на площадке Уральского государственного аграрного университета.

В этот день проверку на знание правил безопасности прошли 87 команд. Студенты отвечали на вопросы о разнице в работе открытой и закрытой систем теплоснабжения, о количестве и работе ТЭЦ, а в ответ сотрудники рассказывали о том, как действовать в сложной ситуации. Например, во время пеших прогулок по городу – нужно обращать внимание на люки, крышки которых могут быть плохо закреплены или вовсе отсутствовать (вследствие хулиганских действий). В этом случае не нужно самому пытаться устранить нарушение. Об этом нужно сообщить по простому телефону диспетчерской службы 005.

- У нас по городу в круглосуточном режиме дежурят три оперативно-выездные бригады, по три специалиста в каждой – мастер и двое рабочих. Информация о повреждении труб передается им, и они выезжают на место незамедлительно, - рассказывают сотрудники ЕТК.

Одно дело открытые люки, которые в городе встречаются довольно редко. И совсем другое – прорывы на теплосетях, когда из-под земли бьет кипяток. В этом случае, автолюбителям нужно объехать место ЧП стороной ведь под водой могут быть провалы, пешеходам также не стоит находиться вблизи источника аварии – на место нужно срочно вызвать специалистов.

Фото: предоставлено пресс-службой ЕТК

- Главная задача оперативно-выездной бригады – оцепить место ЧП и перекрыть воду. Ремонтом занимаются наши коллеги. Мы реагируем на сообщения об аварии моментально. Ее устраняют в самые краткие сроки, - говорят специалисты.

В ходе диалога студентов и специалистов ЕТК на квесте учащиеся показали хороший уровень знаний – многое у них осталось со времен уроков ОБЖ, а что-то они почерпнули из раздаточного материала компании.

- Это нужные знания: они полезны и детям, и взрослым. Город – зона риска. Случаются прорывы, коммунальные аварии вблизи нахождения людей. И все, что нам рассказали, конечно, нужно помнить, - говорят участники команды аграрного университета.

Проект «Безопасность тепла» инициирован компанией в 2014 году и реализуется в целях профилактической работы с населением. Специалисты проводят лекции в общеобразовательных детских учреждениях и автошколах, этапы в городских квестах, разъясняя как нужно себя вести вблизи парящей теплотрассы или открытого люка. Энергетики уверяют, что аудитория лекций по соблюдению мер безопасности не имеет ни статуса, ни пола, ни возраста. Проект презентовали даже депутатам и представителям Екатеринбургской городской Думы, посещавшим Свердловскую ТЭЦ.