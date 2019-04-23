«Малыш чуть больше килограмма»: беженка из Донецка родила в Свердловской области 13-го ребенка

Семья Грубик, сбежавшая из Донбасса в Свердловскую область, и раньше была многочисленной: до недавнего времени ее составляли 18 человек, 12 из которых – дети. А в марте их мать – Светлана, снова родила, и стала самой многодетной жительницей Среднего Урала. Однако историю не обошли трудности – малыш появился на свет недоношенным.

До рождения малыша в семье Грубик было 12 детей Фото: взято с личной страницы Светланы Грубик в соцсети "Одноклассники"

– Он родился на 28 неделе беременности – 9 марта в роддоме Белоярского поселка. Весил младенец всего килограмм триста грамм: кроха не мог самостоятельно дышать и питаться, – рассказали «КП» - Екатеринбург в пресс-службе Областной детской клинической больницы. – Поэтому на следующий день его перевезли к нам. Сначала он попал в реанимацию, а затем – в отделение патологии новорожденных.

Выписали малыша только сегодня: в больнице он провел 44 дня.

Сегодня Артур весит 2,5 килограмма Фото: предоставлено Фондом Святой Екатерины

– Родился мальчик. Назвали Артуром – такое имя ему дали дети. Сейчас с ним все хорошо – весит 2,5 килограмма, - сообщила Светлана Грубик. – О рождении 13 ребенка я не переживала: у нас есть российское гражданство, а с 2015 года – дом и хозяйство.

Грубик переехали на Урал в 2014 году из Харцызска (город под Донецком). Сначала семья жила в пункте временного размещение недалеко от Каменск-Уральского, а после переехала в село Кочневское Белоярского района. Ранее Светлана родила на территории области троих детей.