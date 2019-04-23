Эксперты по коммуникациям в бизнесе рассказали, как не провалить продажи во время праздников

Крупнейший российский оператор облачной телефонии для бизнеса, обслуживающий коммуникации десятков тысяч компаний, раскрыл некоторые секреты эффективных продаж в мае. Материалами с редакцией «КП» поделилась пресс-служба «Манго Телеком».

Май — традиционно непростой месяц для бизнеса из-за продолжительных весенних каникул. Некоторые компании снижают планы продаж, но многие — нет, и это ставит перед подразделениями, отвечающими за выручку, сложную задачу. Фактически за две рабочие недели нужно провести столько же сделок, сколько за четыре в «обычном» месяце. Эксперты «Манго Телеком» рассказали о небольших хитростях, которые позволяют это сделать.

Прежде всего, предпринимателям советуют оптимизировать тайм-менеджмент. В праздничные дни звонков от клиентов меньше обычного. Делать исходящий обзвон с предложением своих продуктов или услуг — тоже не слишком разумный план: люди отдыхают и часто совершенно не настроены принимать решения о покупке чего бы то ни было. Но распускать продавцов до конца выходных, оставляя на работе только дежурных менеджеров, ошибка. «Передышку» лучше использовать для тщательной подготовки ко второй половине мая. Пусть менеджеры актуализируют базы, анализируют состоявшиеся и несостоявшиеся сделки, учатся, чтобы понять свои ошибки, а руководители — тщательно готовят группы клиентов для будущего обзвона. Начиная с третьей недели на все это можно будет не тратить время и полностью сосредоточиться на самих звонках и переговорах. Так, по крайней мере, поступают в службе продаж «Манго Телеком».

Если бизнес построен на продажах с длинным циклом сделки и существуют проблемы с выходом на ЛПР (лицо, принимающее решение), то майские праздники должны быть периодом особого внимания, советуют продавцы из «Манго Телеком». Предприниматели и крупные руководители не любят подолгу сидеть без дела, поэтому, имея свободное время, начинают, так или иначе, делать что-то по работе. Например, изучать рынок интересующих их продуктов или услуг. И если в рабочие дни вы скорее получите звонок от рядового менеджера, который собирает информацию о возможных поставщиках для своего руководства, то в майские или новогодние дни к вам с большей вероятностью обратится тот, от кого напрямую зависит сделка. Поэтому вы должны быть готовы на самом высоком уровне. Обеспечьте быстрый прием звонков в праздничные дни, обязательно настройте автоматическое соединение по пропущенным вызовам и, естественно, позаботьтесь о том, чтобы на линии обязательно был высококвалифицированный менеджер, посоветовали в «Манго Телеком».

СПРАВКА КП

«Манго Телеком» — технологическая компания, специализирующаяся на облачных коммуникационных инструментах для бизнеса. Лидер рынка виртуальных АТС. Профессиональной телефонией Mango Office пользуются предприятия торговли и сервиса, строительные и производственные компании, медицинские учреждения в 60 городах страны.