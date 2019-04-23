Instax в городе! В Екатеринбурге презентовали инновационные камеры и принтер моментальной печати

В Екатеринбурге 18 апреля в модном баре Шейк прошла вечеринка Instax Square Perfection по случаю презентации камер и принтера моментальной печати квадратного формата.

Компания FUJIFILM представила линейку камер моментальной печати квадратного формата Instax, которая уже собирает восторженные отзывы. И не зря! Квадратный формат – давний любимчик фотографов. Он расширяет творческие границы и превращает любой снимок в идеальную фотокарточку.

Фото: предоставлено организаторами Instax Square Perfection

Главными героями вечеринки стали:

- Стильный Instax SQ6;

- Звездный Instax Taylor Swift

- Инновационный Instax SQ20;

- Мобильный принтер Instax Share SP-3.

Фото: предоставлено организаторами Instax Square Perfection

В неформальной обстановке под чутким руководством обаятельного ведущего гости вечеринки фотографировались до позднего вечера. А за самые модные миксы отвечал DJ…

Журналисты и блогеры смогли протестировать все возможности последних новинок, делали оскароносное селфи с помощью Instax SQ6, фотографировались с уникальной лимитированной камерой Тейлор Свифт, печатали фотокарточки с помощью миниатюрного принтера Instax Share SP3, записывали короткие видео на новую гибридную камеру Instax SQ20.

Фото: предоставлено организаторами Instax Square Perfection

Последние новинки бренда, Instax SQ6 и Instax SQ20, были удостоены двумя престижными премиями: «Red Dot Design Award 2019» и «iF Design Award 2019». Международные эксперты отметили не только стильный внешний вид самих камер, но и удобство пользования.

В 2019 году Instax продолжает расширять линейку камер моментальной печати и закрепляет за собой статус мирового тренда. Все модели линейки Instax и последние новости бренда доступны на официальном сайте www.instaxmini.ru и в социальных сетях. Новинки Instax уже доступны в магазинах города.