2019-04-22T11:20:02+03:00
Общество

На Урале за парковку на тротуаре оштрафовали водителя внедорожника из Книги рекордов Гиннеса

Городские власти сами позвали мужчину поучаствовать в мероприятии «Спортивная жизнь»
Олег Галимов
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Общая сумма штрафов составила 1500 рублей. Фото: Александр НоговицынОбщая сумма штрафов составила 1500 рублей. Фото: Александр Ноговицын
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В Каменске-Уральском сотрудники ДПС выписали сразу два штрафа водителю внедорожника Volkswagen Amorok, попавшего в 2014 году в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда Пикап проехал тысячи километров по маршруту Москва-Новосибирск-Якутск-Анадырь-Петропавловск-Камчатский.

Инспекторы ДПС заметили, что немецкая иномарка припаркована на тротуаре, а передние стекла затонированы. Все произошло в минувшие выходные во время культурно-массового мероприятия «Спортивная жизнь», организаторы которого и пригласили поучаствовать водителя знаменитого внедорожника.

Организаторы мероприятия заявили, что согласовали парковку внедорожника с ГИБДД. Фото: Александр Ноговицын

Организаторы мероприятия заявили, что согласовали парковку внедорожника с ГИБДД. Фото: Александр Ноговицын

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области пояснили, что наряд дежурил вблизи скопления людей и отреагировал, когда были замечены нарушения ПДД. В ведомстве отметили, что водитель мог избежать штрафов, если бы сразу снял тонировку и припарковался на организованной рядом стоянке, так как организаторы не согласовывали нахождение пикапа на пешеходной зоне.

Общая сумма штрафов составила 1500 рублей.

- Еще до прибытия данного транспортного средства на массовое мероприятие ему было выдано требование о снятии тонировки. Он его не исполнил, поэтому сотрудниками уже на празднике был составлен протокол. Что же касается стоянки — есть факт нарушения. Кроме того, в данном случае транспортное средство участвует в массовом мероприятии, даже само это подразумевает, что водитель должен исполнять требования закона — транспорт не должен быть тонированный, должен стоять там, где разрешено правилами, - отметили в свердловском УГИБДД.

На эту неоднозначную отреагировал в Сети местный житель Александр Ноговицын. По его словам, Volkswagen привлекли к мероприятию в качестве фотозоны для детей и взрослых.

- Тут же прилетели два наряда сотрудников ДПС и увели водителя данного авто к себе в служебный автомобиль. После чего выписали кучу штрафов, так скажем по полной программе. Вот и скажите, хочется ли в дальнейшем как то помогать этому городу?

ИСТОЧНИК KP.RU

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