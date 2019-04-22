Перелом ребер и повреждение внутренних органов: в Верхней Пышме 58-летняя женщина переехала школьницу

В Верхней Пышме 58-летняя женщина за рулем Toyota Witz сбила двух школьниц. Все произошло на перекрестке Свердлова-Красноармейская, девочки решили перейти дорогу, так как видели, что легковушка не показывала сигнал поворота. Когда они оказались на встречной полосе, иномарка сбила детей и буквально переехала одну из девочек.

- Женщина-водитель пояснила, что при повороте на улицу Калинина ее ослепило солнце и она, не заметив пешехода, допустила наезд на него. При этом женщина, даже не нажала на педаль тормоза после наезда на пешехода, от чего проехала передним правым колесом по ребенку. Еще до прибытия скорой очевидцы с помощью домкрата подняли легковой автомобиль и достали девочку, которая оказалась под днищем, - отметили в региональном УГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/704539" frameborder="0"></iframe> В Верхней Пышме 58-летняя женщина переехала девочку.Видео: УГИБДД по Свердловской области! другой источник

Виновница аварии объяснила свой наезд тем, что ее ослепило солнце, и она не заметила школьниц. С места ДТП 12-летнюю пострадавшую доставили в ДМБ № 9 Екатеринбурга, врачи диагностировали у нее травмы грудной клетки, ушиб легких, тупую травму живота с повреждением внутренних органов и перелом нескольких ребер.

В момент ДТП автолюбительница была трезвая, ее водительский стаж – 7 лет.

- Согласно ПДД РФ при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. А чтобы избежать ситуации, когда ослепило солнце, водителям необходимо использовать во время вождения солнцезащитные очки или козырек в салоне автомобиля, - напомнили в УГИБДД.

Напомним, что две недели назад в Белоярском пьяная жена экс-полицейского дважды сбила двух 17-летних девушек.