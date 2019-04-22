2019-04-22T07:31:43+03:00
Экономика

ФСК ЕЭС на 15% снизила аварийность на Урале во время осенне-зимнего максимума нагрузок 2018/2019

Начата подготовка к следующему осенне-зимнему периоду
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Фото: предоставлено пресс-службой ФСК ЕЭСФото: предоставлено пресс-службой ФСК ЕЭС
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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») успешно завершила прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок, обеспечив устойчивое функционирование магистральных электросетей на территории 7 регионов с общим населением свыше 17 млн человек в зоне обслуживания филиала – МЭС Урала. Удельная аварийность снижена на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2017/2018. Начата подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Объем финансирования ремонтной кампании сохранится примерно на уровне предыдущего года и составит более 1,2 млрд рублей.

В зоне обслуживания МЭС Урала находятся 98 подстанций общей трансформаторной мощностью 41,9 тыс. МВА и 16,9 тыс. км линий электропередачи в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кировской и Оренбургской областях, Пермском крае и Республике Удмуртия. По сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом (2017/2018) количество нештатных ситуаций снижено как на подстанциях, так и на ЛЭП. Для предотвращения и ликвидации аварий МЭС Урала были сформированы 110 бригад, подготовлено 550 единиц спецтехники.

В целом по уральскому региону осенне-зимний период прошел без аномальных природных явлений. Однако в отдельные периоды в Курганской, Свердловской и Челябинской областях обильные снегопады сопровождались морозом ниже -40 . Высокий уровень подготовки персонала и электросетей позволили МЭС Урала пройти пиковые нагрузки без перебоев в электроснабжении потребителей.

В рамках подготовки к сезону максимальных нагрузок в 2018 году было расчищено свыше 6 тыс. гектаров просек ЛЭП, заменено почти 300 км грозозащитного троса и 10,6 тыс. изоляторов. На подстанциях проведен капитальный и средний ремонт основного оборудования: 3 силовых трансформаторов, 304 выключателей и 324 разъединителей.

В 2019 году на подстанциях МЭС Урала будет выполнен ремонт 6 автотрансформаторов, 297 выключателей и 410 разъединителей. На магистральных ЛЭП планируется замена более 197 км грозотроса, усиление 1,5 тыс. фундаментов опор и расчистка 5,3 тыс. гектаров трасс. В том числе работы запланированы на ЛЭП 220 кВ «Верхнетагильская ГРЭС – Тагил 1», которая обеспечивает выдачу мощности Верхнетагильской ГРЭС на запад Свердловской области.

Кроме того, в 2019 году планируется установка устройств плавки гололеда на системообразующих линиях 500 кВ «Ириклинская ГРЭС – Газовая» и «Красноармейская – Газовая», осуществляющих транзит электроэнергии с Поволжья на Урал и обратно, а также обеспечивающих электричеством центр Оренбургской области.

В целом по ФСК ЕЭС в осенне-зимний период (с 15 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года) удельная аварийность снижена на 16% по сравнению с аналогичным показателем 2017/2018. Во всех филиалах – МЭС началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. Работы идут без отставания от графика. Всего в 2019 году компания направит на ремонт и техническое обслуживание магистральных сетей 13,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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