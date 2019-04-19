"Семь детей в больнице": На Урале школьник подлил одноклассникам антисептик в еду

Беспрецедентный случай произошел в школе № 4 Каменска-Уральского. Ученик второго класса во время обеда подлил в еду одноклассникам антисептик для рук. В результате семь ребят почувствовали недомогание и обратились в медкабинет.

Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Свердловского Минздрава Константин Шестаков, местные врачи справились своими силами и сейчас жизни детей ничего не угрожает.

В региональном главке полиции уже заявили, что представители отдела по делам несовершеннолетних подключились к проверке данного инцидента.

- Личности и потерпевших детей, и ребенка, которого подозревают в том, что он отравил одноклассников, полиции уже известны, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Сейчас организована работа по сбору информации о том, как это произошло, куда смотрели взрослые, присутствовавшие при приеме пищи.

По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение и комплекс профилактических мер реагирования.

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