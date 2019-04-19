Умирал от излучения из космоса: в Волгограде упекли в психбольницу свердловчанина, который разогревал воду над Вечным огнем

В Волгограде задержали туриста из Свердловской области, который пытался нагреть воду в кружке над Вечным огнем. Сначала он приковал к себе взгляды горожан, после чего на него обратил внимание наряд полиции.

- Мужчина был задержан патрульно-постовой службой, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Он пытался нагреть воду в металлической кружке, но сделать этого не успел. Увидев его неадекватное поведение, сотрудники полиции приняли решение вызвать врачей. На вопрос о причинах своего поступка свердловчанин ответил, что получил на телефон сигнал из космоса и пытался спастись от смертельного излучения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/704142" frameborder="0"></iframe> Свердловчанин греет воду над Вечным огнем в Волгограде.Видео: ГУ МВД по Волгоградской областиОлег Галимов

Сейчас уралец находится на принудительном лечении под присмотром психиатров. При себе у него не было документов удостоверяющих личность. Мужчина заявил, что приехали со Среднего Урала посмотреть достопримечательности Волгограда.

Также в пресс-службе полицейского главка отметили, что информация, распространенная в ряде СМИ о том, что задержанным оказался житель Екатеринбурга – не соответствует действительности.