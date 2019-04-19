Травят детей: депутат гордумы Екатеринбурга раскритиковала школьное питание

Депутат Гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина в очередной раз коснулась вопроса питания в школах уральской столицы. Ранее народная избранница и педагог с большим стажем предлагала не тратить деньги из бюджета на тех школьников, которые отказываются питаться в столовых. По ее мнению, деньги нужно тратить на тех, кто действительно нуждается в поддержке государства.

В пятницу, 19 апреля, в зале заседаний Городской думы прошла встреча депутатов с коллегой из Госдумы Павлом Крашенинниковым. Ему Елена Дерягина пожаловалась на качество питания в школах Екатеринбурга и предложила выход из ситуации.

- У нас с Павлом Владимировичем состоялся диалог. Я сказала, что обещали отдельный закон, называться он будет либо «школьное питание», либо «социальное питание». Хотелось бы, чтобы наших детей кормили качественно. Вся страна об этом говорит, поскольку очень много деточек, получивших отравление, - рассказывает Елена Дерягина «Комсомолке». – Павел Крашенинников согласился и даже похвалил меня. Надо поставить во главу угла здоровье ребенка в законе, а вопрос цены – в конец.

Питание в школах критикуют не первый годФото: Алексей БУЛАТОВ

Тема для Екатеринбурга стала актуальной после многочисленных отравлений в городских школах в 2018 году. После этого поставщика продуктов МУП «Золушка» отстранили от работы, а учебным учреждениям пообещали повысить качество питания.

Елена Дерягина считает, что гарантированное здоровое питание должно быть закреплено в отдельном законе.