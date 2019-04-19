Уральскую школьницу, спрыгнувшую с крыши элитного лицея, доставят в Екатеринбург

В скором времени ученицу первоуральского лицея № 21 доставят в Екатеринбург. Накануне девочка спрыгнула с крыши элитного учебного заведения. По словам одноклассников, Маша Петрова (фамилия изменена – прим.ред.) отпросилась в туалет посреди урока информатики. От удара об землю она сломала ногу, кости таза, а также получила черепно-мозговую травму.

Вчера врачи первоуральской больницы ввели Марию в искусственную кому. Дальнейшее лечение девочки продолжится в ДГКБ № 9.

- Машина медицины катастроф уже приехала, готовят дочь к транспортировке, - рассказала «КП» мама ученицы.

Несколько лет Мария занималась в художественной школе. Фото: соцсети

Родители Маши до сих пор не понимают, что могло спровоцировать их ребенка на такой шаг. Друзья девочки также шокированы поступком подруги.

- Не пытайтесь понять ее поведение, - рассказал однокашник Марии. – Ее часто критиковали учителя за неподобающий внешний вид, да и поведение у нее было весьма странное.