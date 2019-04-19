2019-04-19T10:12:06+03:00
Происшествия

Уральскую школьницу, спрыгнувшую с крыши элитного лицея, доставят в Екатеринбург

Машина медицины катастроф перевезет Марию в ДГКБ № 9
Олег Галимов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В скором времени ученицу первоуральского лицея № 21 доставят в Екатеринбург. Накануне девочка спрыгнула с крыши элитного учебного заведения. По словам одноклассников, Маша Петрова (фамилия изменена – прим.ред.) отпросилась в туалет посреди урока информатики. От удара об землю она сломала ногу, кости таза, а также получила черепно-мозговую травму.

Вчера врачи первоуральской больницы ввели Марию в искусственную кому. Дальнейшее лечение девочки продолжится в ДГКБ № 9.

- Машина медицины катастроф уже приехала, готовят дочь к транспортировке, - рассказала «КП» мама ученицы.

Несколько лет Мария занималась в художественной школе. Фото: соцсети

Несколько лет Мария занималась в художественной школе. Фото: соцсети

Родители Маши до сих пор не понимают, что могло спровоцировать их ребенка на такой шаг. Друзья девочки также шокированы поступком подруги.

- Не пытайтесь понять ее поведение, - рассказал однокашник Марии. – Ее часто критиковали учителя за неподобающий внешний вид, да и поведение у нее было весьма странное.

Учителя лицея вызвали скорую. Фото: предоставлено учениками лицея № 21

Учителя лицея вызвали скорую. Фото: предоставлено учениками лицея № 21

ИСТОЧНИК KP.RU

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