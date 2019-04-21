«Урал» вырвал на своем поле победу в матче с «Рубином» и забил самый быстрый гол этого сезона

Невероятный по накалу выдали в Екатеринбурге местный «Урал» и казанский «Рубин». Уже на 12-й секунде полузащитник хозяев Андрей Егорычев приложился по летящему мячу и с дальней дистанции уложил круглого в левую девятку. Ответ команды из столицы Татарстана не заставил себя долго ждать – буквально через две минуты Хорен Байрамян вышел на рандеву с вратарем «шмелей» Ярославом Годзюром, но в последний момент отдал пас на нападающего Дмитрия Полоза. Форварду оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам – 1:1 к 4-й минуте матча команд второй восьмерки РФПЛ!

Радость игроков «Урала» в самом начале матча. Через две минуты также будут праздновать их соперникиФото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, гол Егорычева оказался самым быстрым голом этого сезона в РФПЛ.

После удара Егорычева мяч немного изменил траекторию, задев защитникаФото: Алексей БУЛАТОВ

После волевой победы над «Енисеем» на прошлой неделе главный тренер екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов не стал менять схему, по которой на острие атаки выходили сразу два форварда – Павел Погребняк и Андрей Панюков. После результативной перестрелки в самом начале игры команды стали больше обороняться, опасаясь возможного контвыпада соперника.

Момент паса Байрамяна на ПолозаФото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер и лучший футболист «Урала» в этом сезоне Эрик Бикфалви появился на поле лишь во втором тайме: румын сменил Петруса Бумаля, который получил травму в жестком столкновении. Именно Бикфалви было суждено принести своей команде победу – за пять минут до конца основного времени Эрик классно пробил головой и отправил мяч под перекладину.

На последних минутах «Рубин» всем составом пошел вперед, оставляя на своей половине поля лишь вратаря Ивана Коновалова. И в результате едва не пропустил еще, но игроки в оранжевом не сумели увеличить отрыв.

Эта победа позволила «Уралу» выбраться из зоны стыковых матчей. Теперь на их счету 30 очков и 11-е место в турнирной таблице. На одну строчку выше по-прежнему «Рубин» - при одинаковом количестве очков у казанцев лучше разница забитых и пропущенных голов.

Следующий матч подопечные Парфенова проведут в четверг, 25 апреля, на выезде против самарских «Крыльев Советов».