Библионочь-2019 в Екатеринбурге: расписание площадок и программа мероприятий

Всероссийская акция «Библионочь» в этот раз, как и сам 2019 год, будет посвящена театру и даже пройдет под нестандартным названием «Библиоте_атр» и девизом «Давайте поменяемся ролями!». Всего один раз в году, 19 мая, в библиотеках по всему Екатеринбургу будет звучать не звонкая тишина от усердного чтения книг, а музыка, стихи, выступления артистов и профессиональных ораторов из самых разных сфер, и, в первую очередь, театральной. Еще один удивительный момент – это время проведения акции. Как правило, попасть в библиотеку в конце рабочего дня – большой успех. Но на этот раз после 17:00 здесь только начнется всё самое интересное. Так что отодвигаем злостные стереотипы о том, что библиотеки – это самое скучное место на земле и отправляемся веселиться. Но не бойтесь потеряться в большом выборе площадок – о самых интересных и необычных из них вам расскажет «Комсомолка».

Выставка русской куклы и мастер-класс по моде

Место проведения: Библиотечный центр «Екатеринбург»

Время: с 16:00 до 22:00

Мероприятия в центре начнутся раньше других – в 16:00 пройдет первая лекция «Театр и мода», где мастера покажут изделия, созданные по мотивам сказов Бажова, расскажут о современных трендах и вечных секретах стиля. В 17:00 зрители смогут увидеть перфоманс, вдохновленный творчеством старика Б.У.Кашкина, в исполнении театра «Галерка». Как известно, этот художник и музыкант славился небывалой экспрессией. Так что скучно не будет! В 18:00 зрители побывают на открытии выставки традиционной русской тряпичной куклы, а в 19:00 уж своими руками попробуют создать куклу-оберег сами. В 19:30 гости акции побывают на презентации новой книги художника Алексея Ефремова и поэта Вадима Осипова «Екатеринбург. Главный проспект». И, наконец, в 20:30 вечер в таинственном полумраке среди книжных полок завершит поэтический спектакль, в котором прозвучат произведения Бориса Рыжего, Еганы Джаббаровой, Романа Тягунова и других авторов под аккомпанемент гитары, гармоники, перкуссии и даже тибетской чаши.

Многие мероприятия акции понравятся детямФото: Алексей БУЛАТОВ

Арт-прогулка, мастер-класс по скорочтению и литературные гадания

Место проведения: Городской библиотечный информационный центр, ул. А. Валека, 12

Время: с 17:00 до 23:00

В библиотечном центре гостей акции ждут увлекательные выступления и мастер-классы. В 17:00 екатеринбургская художница Анна Матяж проведет скетчинг-лекцию «Инстаграм на бумаге». В 18:00 сотрудница Свердловской филармонии Светлана Черных расскажет всё о меломанах, в это же время для тех, кому театр интереснее музыки, артист Екатеринбургского театра кукол Степан Роскош устроит для гостей библиотеки интерактивное представление «Театр начинается…». Участникам акции, желающим научиться красиво и правильно выражать свои мысли, придется на пользу мастер-класс ораторского мастерства «10 качеств выдающихся спикеров, или как влюбить в себя аудиторию» от школы интервью «Бу-бу-бу». В 20:00 начнутся публичные обсуждения с редактором известного юмористического журнала «Красная Бурда» Владимиром Логиновым.

В 21:30 всех меломанов ждет выступление екатеринбургской поэтессы и исполнительницы Беллы Риасс, очаровательная девушка сыграет свои лучшие песни на гитаре. Тем, кому всё же наскучить сидеть в стенах библиотеки, будет интересно побывать на городском пленере с уральской художницей Марианной Федоровой. И в завершение акции в 22:00 пройдут полезный мастер-классы по скорочтению и захватывающий поэтический баттл. В течение всего вечера можно пройти театральный квест, узнать свое будущее на литературных гаданиях, поиграть в настольные игры, проверить знание театра и научиться искусству грима.

Помимо мастер-классов и лекций, гостей вечера ждут концерты и спектаклиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оперные арии, японский театр и дефиле в нарядах Серебряного века

Место проведения: Библиотека им. Герцена, ул. Чапаева, 5

Время: с 18:30 до 21:30

Если в библиотечном центре гостей будут учить ораторскому мастерству, то в библиотеке Герцена слова не понадобятся – в 18:30 здесь пройдет мастер-класс по изучению языка жестов. В 19:00 желающим помогут изготовить настоящую театральную маску, а тем, кому больше интересна музыка, точно нельзя пропустить концерт из оперных арий и инструментальных произведений на мандолинах. В 19:30 каждый сможет попробовать в себя в роли начинающего актера на мастер-классе от актрисы молодежного театра, а в 20:00 посмотреть музыкальный спектакль по сказам Бажова «Сны Огневушки» в исполнении профессиональных актеров творческой группы «Дары Прозерпины».

В 20:00 для любителей итальянской культуры пройдут лекции и мастер-класс по изучению языка, знакомству с традициями и история отдыха в этой прекрасной солнечной стране. Тем, кому Азия представляется интересней Европы, организаторы предложат совершить путешествие в цветущую Японию. С 18:00 до 21:30 каждый сможет поиграть в японскую стратегическую игру «Сёги», научиться тайному мастерству фуросики – упаковки подарков, познакомиться с японским театром пародий Кабуки и женским театром Такарадзука. В 20:30 для гостей вечера устроят новое развлечение – интерактивную игру, где героя нужно будет узнать по голосу. В 21:00 Марина Борисова, культурный обозреватель радиостанции «Маяк-Екатеринбург», предложит зрителям поразмышлять на тему катарсиса. Одновременно с этим для ценителей моды пройдет показ одежды и аксессуаров эпохи Серебряного века от Музея маленьких историй. В 21:30 истинные театралы вновь смогут насладиться спектаклем, на этот раз от студенческого театра РГППУ «Люди-Т».

"Библионочь" продлится весь вечерФото: Олег ЗОЛОТО

«Похождения Петрушки», настольная игра «Го» и световое шоу

Место проведения: Библиотека им. К.Г. Паустовского, ул. Белореченская, 26

Время: с 17:00 до 23:00

В библиотеке Паустовского будет весело и взрослым, и детям. Для малышей развлечения начнутся еще в 17:00 с театральной интермедии «Похождения Петрушки». Тем временем старшему поколению интересно будет проверить себя на знание школьной программы и насладиться литературно-музыкальным представлением «Маскарад» на галерке» по произведениям Лермонтова. В 18:00 многим интересно будет поучаствовать в литературном квесте «Почти театральная история», а в 19:00 истинным театралам точно нельзя пройти мимо хеппенинга «Жалобная книга» (прим.ред. - интерактивного представления с участием зрителей) по творчеству Чехова. В 21:00 меломанов будет ждать концерт, а в 22:30 – шоу световых картин. Как и в библиотеке имени Герцена, на Белореченской пройдет вечер с Японией. В 18:00 любителей рукоделия научат делать оригами, а в 20:00 развлекут азиатской стратегической игрой «Го», похожей на наши шашки. Будет весело!

Актерские пробы, показ мод и мастер-класс по пантомиме

Место проведения: библиотека № 31, пер. Ремесленный, 7

Время: с 16:30 до 22:00

В эту библиотеку тоже стоит прийти всей семьей. В 16:30 ребятам будет интересно посмотреть театрализации от сверстников из детского дома творчества «Радуга», в 18:00 научиться выразительному языку тела – пройти мастер-класс по искусству пантомимы и поиграть вместе с артистами социального театра УрГПУ «Отражение», в 18:30 познать тайны театрального мастерства от педагогов ЕГТИ. В 18:45 ценителей театра ждет моноспектакль «Мое сумасбродство», а тех, кто мечтает оказаться на сцене, настоящие актерские пробы. Модникам придется по душе показ коллекций костюмов от театра моды. Если вам музыка ближе и интереснее, то в 17:30 не пропустите мастер-класс от артистки театра Музкомедии Елена Капленко. В 18:00 для гостей пройдет музыкальный концерт, в 21:00 артисты исполнят песни прошлых лет и пригласят всех желающих на танцевальный антракт.