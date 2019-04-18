«Травмы на заводах и аварии»: уралец предложил перевести время на час назад, чтобы вылечить россиян

Почти пять лет назад в России в последний раз перевели время. Раньше так разграничивали зимний и летний период, чтобы рационально использовать светлое время суток и экономить электроэнергию. И до сих пор некоторые не могут пережить эти изменения. Например, 72-летний Лев Николаевич Овечкин, который большую часть жизни проработал мастером в Уральском турбомоторном заводе.

На пенсии уралец начал активно следить за новостями. В 2015 году он обнаружил взаимосвязь между режимом дня, количеством несчастных происшествий и сном.

- По словам врачей, просыпаться раньше шести часов утра по астрономическому времени – вредно. А мы опережаем его на один час. В итоге люди, которые вынуждены вставать в шесть утра, постоянно недосыпают, - возмущается Лев Николаевич. - И, как следствие, плохо учатся, совершают ошибки, попадают в аварии. Свердловская область, между прочим, занимает второе место в стране по количеству несчастных случаев на производстве.

Уралец провел собственный экспериментФото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионер решил провести собственный эксперимент: лег в десять часов вечера и проснулся в шесть утра. После восьмичасового сна мужчина чувствовал себя уставшим весь день.

- На следующий день я лег в одиннадцать ночи и проснулся в семь часов утра: и был бодр. Теперь соблюдаю этот режим всегда и хорошо себя чувствую, - добавляет пенсионер.

Главный невролог Екатеринбурга Вадим Гусев скептически отнесся к этой инициативе. В разговоре с «Комсомольской правдой» - Екатеринбург эксперт объяснил, что в природе нет четких временных границ для отдыха.

- Широкомасштабных исследований по этой теме не проводилось – требуется слишком большая выборка. Я сомневаюсь, что перевод времени на час будет иметь весомое значение: ведь это искусственное построение, - подчеркнул Гусев. - Понятно, что мы должны вставать с рассветом, ложиться с закатом, а зимой спать дольше – но четких границ нет. По возможности подстраивайтесь под климатические условия и избегайте перепадов и стрессов.