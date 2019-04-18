2019-04-18T14:39:15+03:00
Общество

«Травмы на заводах и аварии»: уралец предложил перевести время на час назад, чтобы вылечить россиян

Пенсионер настаивает, что это радикально изменит режим граждан
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Мужчина начал изучать тему в 2015 годуМужчина начал изучать тему в 2015 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Почти пять лет назад в России в последний раз перевели время. Раньше так разграничивали зимний и летний период, чтобы рационально использовать светлое время суток и экономить электроэнергию. И до сих пор некоторые не могут пережить эти изменения. Например, 72-летний Лев Николаевич Овечкин, который большую часть жизни проработал мастером в Уральском турбомоторном заводе.

На пенсии уралец начал активно следить за новостями. В 2015 году он обнаружил взаимосвязь между режимом дня, количеством несчастных происшествий и сном.

- По словам врачей, просыпаться раньше шести часов утра по астрономическому времени – вредно. А мы опережаем его на один час. В итоге люди, которые вынуждены вставать в шесть утра, постоянно недосыпают, - возмущается Лев Николаевич. - И, как следствие, плохо учатся, совершают ошибки, попадают в аварии. Свердловская область, между прочим, занимает второе место в стране по количеству несчастных случаев на производстве.

Уралец провел собственный эксперимент Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралец провел собственный экспериментФото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионер решил провести собственный эксперимент: лег в десять часов вечера и проснулся в шесть утра. После восьмичасового сна мужчина чувствовал себя уставшим весь день.

- На следующий день я лег в одиннадцать ночи и проснулся в семь часов утра: и был бодр. Теперь соблюдаю этот режим всегда и хорошо себя чувствую, - добавляет пенсионер.

Главный невролог Екатеринбурга Вадим Гусев скептически отнесся к этой инициативе. В разговоре с «Комсомольской правдой» - Екатеринбург эксперт объяснил, что в природе нет четких временных границ для отдыха.

- Широкомасштабных исследований по этой теме не проводилось – требуется слишком большая выборка. Я сомневаюсь, что перевод времени на час будет иметь весомое значение: ведь это искусственное построение, - подчеркнул Гусев. - Понятно, что мы должны вставать с рассветом, ложиться с закатом, а зимой спать дольше – но четких границ нет. По возможности подстраивайтесь под климатические условия и избегайте перепадов и стрессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы платим за воздух»: Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями
Жители Невского, Красносельского и Выборгского районов Санкт-Петербурга обратились за помощью к губернатору, потому что четвертый месяц оплачивают несуществующие коммунальные услуги
Дни исторического и культурного наследия Москвы в 2019 году: Зачем в Малом театре подвинули стены, кто живет в 210 номере отеля «Националь» и почему картины Эдварда Мунка оказались в посольстве Норвегии
На экскурсиях по старинным зданиям можно узнать о прошлом и настоящем столицы
Алексей Венедиктов о Дмитрии Быкове: «Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Инсульт не подтвердился...»
Главный редактор «Эха Москвы» рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда», что ему известно о состоянии здоровья писателя
Новости 24
Убрали два ведра мусора: в Екатеринбурге вечный огонь готовят к Вахте памяти
На Урале посадили парня, который, отмечая свое 18-летие, убил незнакомца
В Екатеринбурге Пасхальный крестный ход пройдет по новому маршруту
Уральский «очкарик», давший отпор мажору-южанину, обжаловал решение об отправке его в колонию
На Урале выставят на аукцион изумруды стоимостью 1 миллион долларов
Дюжина олигархов из списка Forbes зарабатывают в Свердловской области
В Екатеринбурге ограничили проезд по улицам Юмашева и Хомякова
В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК начали изготавливать детали на 3D-принтере
На Урале паводок отрезал от «большой земли» 27 населенных пунктов
Кефир уральского производителя признан лучшим в России
Екатеринбуржцы смогут обменять использованные театральные билеты на пригласительный Ночи музеев
Два врача из Екатеринбурга признаны лучшими в России
В Ревде поймали закладчицу, развозившую по тайникам психотропы
150 тысяч человек выйдут на акцию «Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Гаишники Первоуральска объявили фотоконкурс на самый страшный автобус
В Екатеринбурге из-за загоревшегося холодильника погибла семья
В Новоуральске задержали мужчину, пришедшего в суд с арсеналом ножей
В Березовском будут судить отца, который незаконно тратил пенсию маленького сына
В Свердловской области продажа жилья выросла в два раза
Меньше 1% участников «Тотального диктанта» в Екатеринбурге получили «отлично»
Онкология выкашивает жителей Екатеринбурга
Экс-начальник СвЖД вновь просил суд отменить ему домашний арест