«В 70-х алкоголь на борту был нормой»: уральские бортпроводники о том, как изменилась профессия за полвека

Очередной конфликт на борту самолета произошел утром минувшей среды. Московский рейс «Аэрофлота» задержали из-за недопонимания известного российского актера с бортпроводниками. 69-летний Александр Панкратов-Черный попросил выпить спиртного, а сотрудники авиакомпании вместо этого вызвали транспортных полицейских. То ли дело было раньше… В 60-х, чтобы попасть в бортпроводники нужно было обязательно иметь рекомендацию от Комсомола, а к пассажирам относились, словно к детям: в полете раздавали леденцы, настольные игры, и даже шкалики с алкоголем… Сейчас все изменилось: алкоголь нынче под запретом, и никаких тебе конфет и настольных игр. А если накормят сухим бутербродом, считай, повезло. Мы решили сравнить, как летали на Урале советские бортпроводники с тем, как трудятся современные. Рассказываем, что изменилось в профессии за полвека.

Но для начала познакомим вас с нашими героинями.

Людмиле Никулиной 72 года. Она проработала бортпроводницей девять лет – с 1965 по 1974 год. Потом вышла замуж, родила ребенка и перешла работать в аэропорт «Кольцово». Сначала была инспектором в первом или, иначе, особом отделе – вела документы. А потом двадцать лет работала в плановом отделе – составляла расписание полетов. Всего проработала на предприятии сорок пять лет. Всю жизнь прожила в авиагородке. Сейчас уже на пенсии.

Людмила Никулина с удовольствием вспоминает, как работала бортпроводником.Фото: Алексей БУЛАТОВ

29-летняя Юлия Катушкина работала бортпроводницей шесть лет – с 2011 по 2017 год. Два года назад вышла замуж за коллегу – бортпроводника и будущего летчика во втором поколении. Недавно Юля родила сына и сейчас занимается его воспитанием. Ей удалось выкроить минутку, пока малыш спал в коляске, чтобы рассказать, как бортпроводники работают в наши дни.

29-летняя Юлия Катушкина работала бортпроводницей шесть летФото: Личный архив героя публикации

29-летняя Юлия Катушкина работала бортпроводницей шесть лет – с 2011 по 2017 год. Два года назад вышла замуж за коллегу – бортпроводника и будущего летчика во втором поколении. Недавно Юля родила сына и сейчас занимается его воспитанием. Ей удалось выкроить минутку, пока малыш спал в коляске, чтобы рассказать, как бортпроводники работают в наши дни.

ПРОВЕРЯЛИ РОДОСЛОВНУЮ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА

РАНЬШЕ (рассказывает Людмила Никулина): Сначала мы проходили мандатную комиссию, в которую входил замполит, командир летного отряда, начальник службы бортпроводников. Они задавали вопросы, проверяли всю родословную до седьмого колена, смотрели характеристику от Комсомола – нужно было обязательно иметь рекомендацию. Конечно же, выбирали девушек молодых, красивых, незамужних от 18 до 25 лет. Нужно было соответствовать званию «Комсомолка, спортсменка и просто красавица». С удовольствием брали девушек с педагогическим, кулинарным, медицинским образованием. Смотрели, чтобы человек был воспитанный, внимательный и сдержанный. В магазинах продавцы могли нагрубить, а на самолете никогда. Воздух был эталоном сервиса. Ухаживали за пассажирами, как дома за своими детьми. Например, бортпроводники, пролетая над городом, рассказывали о его истории, культуре, промышленности. После комиссии два месяца шло обучение – изучали правила перевозки пассажиров, почты, багажа, грузов, основы медицины, кулинарии, обслуживания. Дисциплин было много.

СЕЙЧАС (рассказывает Юлия Катушкина): Многое осталось прежним, но всё же различия есть. Сейчас кастинг проходит в три этапа. Сначала нужно заполнить анкету. После этого вас либо вызывают на собеседование, либо нет. Мою подругу, например, не пригласили. Скорее всего, потому, что в графе «семейное положение» она указала, что замужем – из-за большого количества командировок семейным тяжело в такой профессии. Потом проходит собеседование. Некоторых девушек даже просят пройтись, сказать рост и параметры. Приветствуется знание английского языка. Последний этап – это летно-экспертная комиссия, где проверяют здоровье соискателя. Где-то 50-70 % кандидатов после этого отсеиваются. Оставшиеся проходят три месяца обучения, сдают экзамены и отправляются на борт.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

КАБЛУКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

РАНЬШЕ: Зимой мы ходили в темно-синей форме – прямая юбка и блузка, а летом носили серую. Обязательно надевали капроновые чулки и туфли на каблуке – балеток не было. Длинные волосы нельзя – локоны могли касаться, максимум, воротничка, или убирались в прическе назад. Дисциплина была полувоенная: с нами вели работу замполиты и командиры.

СЕЙЧАС: Сейчас у бортпроводников несколько комплектов: костюм – брюки и юбка, два платья - синее и красное, шарф с логотипом компании. Обязательны туфли на каблуке не менее трех сантиметров. Волосы должны быть убраны, и в течение всего полета прическа должна выглядеть одинаково хорошо.

Как и раньше в бортпроводники берут красивых и стройных девушек.Фото: Личный архив героя публикации

РАЗДАВАЛИ ПАССАЖИРАМ ГАЗЕТЫ, ШАХМАТЫ И ДОМИНО

РАНЬШЕ: Мы ходили до самолета пешком, это только потом на автобусе начали подвозить. И каждый раз перед полетом проходили медицинский осмотр и получали бытовое оборудование – большой чемодан с шахматами, шашками, домино, журналами и газетами, «Комсомольскую правду» всегда возили. Приходили за полтора часа до вылета, чтобы проверить самолет.

СЕЙЧАС: Перед каждым рейсом летный экипаж, как и прежде, обязательно проходит медконтроль. Это прописано в федеральном авиационном правиле. Газеты сейчас привозят непосредственно на борт судна, нам остается лишь только разложить их перед тем, как придут пассажиры. На рейсах длительностью более трех часов мы выдаем детские наборы. Главное, что требуется от бортпроводника, это обеспечить безопасность полета.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

ДОЛГИЕ ГОДЫ ЛЕТАЛИ ОДНОЙ КОМАНДОЙ

РАНЬШЕ: Я летала на Ил-18 в бригаде из трех человек. Семь лет пролетала с одной девушкой – Людой Зыкиной. Экипаж вообще работал в одном составе без замен, потому что это психологическая нагрузка и требует большой отдачи. Один бортпроводник работал с пассажирами, второй – с питанием, а третий отвечал за груз, багаж и почту. Раньше не то что письма, а целые посылки перевозили самолетами. Иногда доставляли продукцию уральских заводов по 7-14 килограммов. Чтобы груз был распределен по всей длине самолета равномерно, за его раскладку отвечал специальный работник – центровщик.

СЕЙЧАС: Для бортпроводника важна коммуникабельность, так как в этой профессии большая текучка, плюс каждый раз летаешь новым составом. В зависимости от комплектации самолета и количества пассажиров, бортпроводников бывает от трех до десяти. Старший бортпроводник регламентирует обязанности всех бортпроводников. Кто-то работает в бизнес-классе, кто-то в эконом-классе, кто-то принимает багаж.

Людмила Никулина проработала бортпроводницей девять лет – с 1965 по 1974 год.Фото: Личный архив героя публикации

НА БОРТУ СДАВАЛИ ОДЕЖДУ В ГАРДЕРОБ

РАНЬШЕ: В течение полета мы должны были обратиться к пассажирам шесть раз. Сначала, как только они зайдут на борт, берешь у них верхнюю одежду и вешаешь в гардероб. После того, как пассажиры рассядутся по местам, раздашь леденцы. Потом напоишь водой, накормишь, раздашь газеты и настольные игры, а перед посадкой снова угостишь карамелью. Иногда на праздники, Новый год или 1 мая, на рейс ставили бригаду с творческим номером. Они поздравляли пассажиров – пели, танцевали, на аккордеоне играли. Нас также учили оказывать первую медицинскую помощь. Если случай был сложный, то объявляли в микрофон, на борту обязательно кто-нибудь откликался – народ был отзывчивый. А так таблетку с водичкой дашь, пакетик, если тошнит, принесешь. Перевозили в самолете и грудничков – для них было установлено шесть люлек.

СЕЙЧАС: Бортпроводник должен знать правила этикета, подачи блюд. Я воспринимала самолет как дом, а пассажиров, как гостей. Бывало, кто-то хамит или выглядит настолько важным, что не знаешь, как подступиться. Но всех нужно принять, накормить. А вот концерты на борту не устраивают. Да и конфеты с играми после кризиса 2014 года не раздают. Гардероба в эконом-классе нет, все можно сложить на полку. А в бизнес-классе есть специальный шкафчик. Бортпроводник по-прежнему оказывает первую доврачебную помощь, может даже принять роды – моим коллегам приходилось с этим сталкиваться. Люльки сохранились, они крепятся к передней стенке, то есть всего можно разместить двух-трех малышей.

Для бортпроводника важна коммуникабельность, так как в этой профессии большая текучка, плюс каждый раз летаешь новым составом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОРМИЛИ ЛУЧШЕ, ХОТЯ ЖИЛИ БЕДНО

РАНЬШЕ: Знаете, какое раньше было питание? Только плакать охота от того, чем сейчас пассажиров кормят – выдадут коробочку, а там булочка и сухонький бутерброд. А мы выдавали целые подносы: чай, сок, второе блюдо – сто граммов риса, кура и обязательно что-нибудь из зелени – горошек или огурчик, кунцевская булочка, черный хлеб с закуской – сыром, сайрой или колбасой. Фрукты давали редко – был дефицит, разве что яблочки бывали, когда летели с Симферополя.

СЕЙЧАС: Сейчас на рейсах менее трех часов и горячее питание отменили, не то что конфеты перед взлетом и посадкой. Всё упраздняется, упрощается. Но на продолжительных рейсах питание, по моему мнению, вкусное. Так, по крайней мере, осталось в Екатеринбурге. Всё зависит от города – в разных аэропортах разные бортцехи питания.

Что в 60-х, что в 2019-м на борту "красавицы, спортсменки и комсомолки"Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАРУШАЛИ, НО ЧЕЛОВЕКУ ПОМОГАЛИ

РАНЬШЕ: Раньше, чтобы помочь человеку, могли нарушить правила безопасности. До сих пор со слезами вспоминаю солдатиков и матросиков. Так жалко их было – им дадут увольнительный на десять дней, а мест уже нет. Им домой хочется, отдохнуть. Мы их всегда брали то на свои места, то на контейнеры – ящики для пищи. Нарушали, конечно, но спасали. Охота было помочь – они ведь Родину защищали.

СЕЙЧАС: Всё, в первую очередь, сегодня делается для безопасности пассажиров. Возможно, прозвучит жутко, но все правила, которые существуют, написаны кровью. Столько историй было, когда самолеты падали. Помню, нам показывали фильм, где летчик посадил за штурвал ребенка, и он не туда нажал. Теперь вход в кабину пилота проходит по строгому алгоритму. Посадить пассажира на место, где нет ремней безопасности, сейчас невозможно. Думаю, такого нет уже давно.

ДЕБОШИРОВ НЕ БЫЛО

РАНЬШЕ: В 70-е годы на борту начали продавать маленькие бутылочки с алкоголем – шкалики. Но дебоширов в наше время не было – пассажиры были послушные, воспитанные. Сейчас смотришь в новостях – дерутся. Батюшки, у нас такого с роду не было! Раньше же летали раз в пятилетку и относились к этому как к важному событию.

СЕЙЧАС: Сталкиваться с дебоширами приходилось очень часто, особенно на рейсах в жаркие страны. Если пассажиры боятся летать, как правило, они заходят в Duty free, набирают алкоголь и в самолет уже заходят в неадекватном состоянии. Такие начинают ко всему придираться – неправильно посмотрела, не так сказала, не то спросила. Некоторые считают, что ты прислуга, и разговаривают грубо. Успокоить их помогает либо женское обаяние, либо мужской авторитет.

Безопасность пассажиров сегодня на первом месте.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДВОРНИК И МИНИСТР СИДЕЛИ РЯДОМ

РАНЬШЕ: Помню, летали Александр Новиков, Екатерина Шадрина. А ведь их никак не выделишь, а встретить уважаемого гостя хочется. Вот и поможешь им багаж донести, проводишь. А еще мы с напарницей Людой Зыкиной всегда были ответственны за подконтрольные или литерные рейсы, то есть когда на борту летели высокопоставленные люди – секретарь обкома, горкома или райкома. Причем летали раньше все в одном салоне – и дворник, и министр рядом – бизнес-класса не было. Бывало, и заключенные вместе с милиционером летали, пристегнувшись наручниками.

Аэропорт "Кольцово" Фото: Музей истории Екатеринбурга

СЕЙЧАС: Сегодня знаменитости на борту – не редкость. «Уральские авиалинии» являются перевозчиком резидентов «Уральских пельменей», так что они часто летают. Не всегда знаменитости летят в бизнес-классе. Ведут себя тоже по-разному. В крайней командировке со мной летала Елена Подкаминская – актриса из сериала «Кухня». Летела в эконом-классе, абсолютно не накрашенная, я даже не сразу ее узнала! Рядом с ней летел мужчина с маленькой дочкой, она плакала, так как перелет был длинный, с пересадками. Я разрешила ему посидеть с малышкой в бизнес-классе, там как раз никто никого не было. А Елена решила помочь мужчине – взяла девочку, начала её укачивать, колыбельную напевать. Просидела с ней до самой посадки.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

С 12 апреля в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) работает выставка «Свердловский авиаотряд». Тел.: +7 343 371 21 11. Стоимость билетов – от 60 – 200 рублей.