2019-04-18T10:15:03+03:00
Происшествия

В Первоуральске ученица элитного лицея спрыгнула с крыши

С переломом ноги ее доставили в больницу
Олег Галимов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Первоуральске со здания лицея № 21 спрыгнула юная ученица физико-математического класса. В 10 утра она отпросилась с урока и вышла на крышу. После падения ее доставили в больницу. Девочка жива, у нее перелом ноги.

- Девочку перевели в реанимацию, - рассказали «КП» в больнице Первоуральска. – На момент поступления была в сознании, но при этом в истерике.

Девочка пять лет училась в художественной школе. Фото: соцсети

Девочка пять лет училась в художественной школе. Фото: соцсети

В лицее уже заявили, что в городском управлении образования создана специальная комиссия с участием должностных лиц и родителей учащихся.

- После детального рассмотрения всех обстоятельств ответственные за безопасность учащихся, будут наказаны по всей строгости, - отметили в образовательной организации.

За считанные минуты до прыжка девочка написала на своей странице во «ВКонтакте» «Я не доживу до 20» и «Ну вот и все. Сегодня точно прощай». Ее близкие подруги отказались общаться с прессой.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Первоуральске лицей № 21 считается элитным учебным заведением для детей из благополучных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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