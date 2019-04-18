В Березовском с рельсов сошла цистерна с бензином

В промышленной зоне Березовского при перегоне между двумя предприятиями с рельсов сошла цистерна с бензином. В результате происшествия огромный металлический бак повредился и десятки литров топлива полились на землю.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- С целью недопущения возгорания разлившегося топлива пожарно-спасательные подразделения произвели пенную атаку. Угрозы для населения и окружающей среды нет, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

С ночи место происшествия оцеплено, специалисты проводят работы по нейтрализации топлива и рекультивации грунта.

Предположительно, авария на железнодорожных путях произошла из-за неисправности первой колесной пары цистерны.