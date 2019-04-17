«Это хорошие деньги»: Сергей Светлаков раскрыл размер заработка на ТНТ

Комедийный актер Сергей Светлаков побывал на программе «Осторожно, Собчак», где рассказал об уходе с телеканала ТНТ и о том, сколько он там зарабатывал.

По словам шоумена, ему приходилось много работать, чтобы оправдать свою высокую заработную плату, однако в итоге он остался не у дел и вынужден был покинуть телеканал.

- Получал 400-500 тысяч долларов в год. Хорошие деньги, которые я с лихвой отрабатывал, - рассказал Светлаков.

Однако в итоге он появлялся перед телезрителями только в жюри шоу «Камеди Баттл» и «Танцы», чувствуя себя «ходячей рекламой» ТНТ.

Сергей Светлаков осенью запускает новое шоуФото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня было недовольство тем, как меня используют на телеканале. И тем, что у канала будущее со мной не было связано никаким образом, - вспоминает комик.

В итоге Сергей Светлаков решил уйти к конкурентам на СТС, о чем прямо сказал продюсерам ТНТ. Но… никто и не подумал его останавливать. Осенью здесь стартует первый сезон нового шоу, которое шоумен из Екатеринбурга будет вести вместе с Михаилом Шацем.